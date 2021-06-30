محمود عبد الشكور يرصد مسيرة المخرج داود عبد السيد السينمائية

يشارك الناقد الفني محمود عبد الشكور٬ في فعاليات الدورة الثانية والخمسين لمعرض القاهرة للكتاب٬ والمقرر انطلاقها خلال ساعات من صباح اليوم الأربعاء٬ وتستمر حتى منتصف شهر يوليو المقبل٬ بعدة أعمال إبداعية وجديدة نستعرضها في هذا التقرير.

"ونس الكتب" عن سحر الكتابة وأهلها



"ونس الكتب" في مدح الكتابة والكتب، والقراءة والخيال، حكاية طويلة بدأها محمود عبد الشكور٬ أولها في سنوات الطفولة، مع كتاب المطالعة، وإذا كان هناك سحر، وإذا كانت هناك أسرار تصنع هذه الكتب جحيمًا مدهشًا توقده الأفكار، نارًا مقدسًا لا تنطفئ أبدًا، تسرق المعرفة، وتهديها للإنسان، جحيم يحرق الجهل والتخلف والسطحية والتعصب وضيق الأفق، يحرق أيضًا الأفكار السخيفة والمضللة، ويعيد الاعتبار للعقل وللعواطف معًا.

"ونس الكتب"٬ هو خلاصة ما قرأه محمود عبد الشكور خلال السنوات الماضية يقدمها مبوبة وفقًا لنوعية الكتب، فهناك فصل للرواية المصرية والعربية، وفصل للروايات المترجمة، وفصل للسيرة الذاتية، وفصل للمجموعات القصصية والأشعار والكتاب.

"حبيبة" الرواية الأولى لــ"عبد الشكور" عن دار الكرمة



تنفتح هذه الرواية على حكايتين وتجربتين، طارحة أسئلة صعبة ومعلقة، عن الحب والصداقة، العاطفة والعقل، الفن والواقع، القدر والاختيار، ومقتفية أثر الخط الواصل من ابن حزم، وآلام فيرتر، إلى الواتس والفيس بوك، ومعلنة الحيرة بسبب تقلب العواطف والأهواء، ومتوجسة من سيناريو غامض، يُكتب في مكان آخر، بينما نتوهم نحن أننا من نكتب حياتنا، ترى هل كتب نديم الرواية أم هي التي كتبته؟ هل صنع من الواقع فنًا أم أن الفن صنع من جديد واقعًا موازيًا يجدد الأحزان؟

"داوود عبد السيد .. سيرة سينمائية"



كما صدر لمحمود عبد الشكور٬ حديثًا عن دار ريشة للنشر والتوزيع٬ كتاب "داوود عبد السيد..سيرة سينمائية"٬ ويتناول الكتاب في 300 صفحة من القطع الوسط٬ مفاتيح عالم هذا المخرج الكبير وأسئلته، والأفكار المحورية التي يعبر عنها، وملامح مشروع داوود السينمائي كما ظهرت في أفلامه، مع تحليل تفصيلي وشامل لكل أعماله، تسجيلية وروائية، وملف كامل بصور نادرة عن كواليس تصوير هذه الأفلام.

محور الرؤية والكتاب أيضًا، في فكرة تحطيم أغلال الإنسان، سواء تلك التي تفرضها عليه ظروفه وبيئته، أو تلك التي يفرضها هو على نفسه، وفي تيمات العجز والقدرة، والمراقبة والتورط، التي تقدم هذه الأفلام تنويعات مدهشة حولها.

يشار إلى أن محمود عبد الشكور٬ ناقد فني وأدبي٬ وكاتب صحفي٬ صدر له العديد من الكتب٬ نذكر من بينها: "وجوه لا تنسي.. بروتريهات عن مشخصاتية مصر" عن دار الشروق 2016، كتاب "أقنعة السرد: مقالات نقدية عن روايات مصرية وعربية وعالمية" عن الدار المصرية اللبنانية 2016 ، كتاب "كنت صبيًا في السبعينيات" عن دار الكرمة 2015، كتاب "كنت شابًا في الثمانينيات" عن دار الكرمة 2020، كتاب "ذاكرة الظلال والمرايا ..دراسات في أدب محمد ناجي" عن الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة 2017، كتاب "سينمانيًا.. الولع بالأفلام ورؤية مختلفة لقراءتها" عن دار الشروق 2016، كتاب "يوسف شريف رزق الله.. عاشق الأطياف"، وغيرها من الكتب.

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