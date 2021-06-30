الأربعاء 30 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليوم.. «طيران الخليج» تبدأ أولى رحلاتها إلى الإسكندرية وشرم الشيخ

طيران الخليج
طيران الخليج

أكدت خطوط طيران الخليج "جولف إير"، شركة النقل الجوي التابعة لمملكة البحرين وواحدة من أولى شركات الطيران التجارية التي تأسست في الشرق الأوسط، استعدادها لعودة رحلاتها إلى الإسكندرية وشرم الشيخ، بدءًا من اليوم الأربعاء، واصفا إياهما بأنهما وجهتان مفضلتان للسياح من البحرين والمنطقة المجاورة، في فصل الصيف. 

ووفقا لتقرير نشرته مجلة "ترافل تريد ويكلي" العالمية المتخصصة في شئون السياحة أمس الثلاثاء، أعلنت "جولف إير" أنها ستُشَغل طائرة إيرباص "A321neoLR" الجديدة على الوجهتين الموسميتين (الإسكندرية وشرم الشيخ)، حيث ستبدأ الرحلات الأسبوعية لكلتا الوجهتين من اليوم 30 يونيو وحتى 25 سبتمبر 2021. 

وذكرت المجلة أن مثل هذه الوجهات الصيفية الموسمية التي تشتهر بها مصر ستعمل على تعزيز شبكة الخطوط الجوية للشركة (جولف إير)؛ نظرا لكونها وجهات ساحلية شهيرة ومفضلة لدى العديد من السياح والعائلات في مملكة البحرين والمنطقة المجاورة، خاصة مع تزايد الطلب على السفر تدريجيًا في العطلة الصيفية وتخفيف قيود السفر. 

ونقلت المجلة عن القبطان وليد عبد الحميد العلوي، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج: "نحن فخورون بمراقبة شبكتنا تنمو أكثر بإضافة وجهات جديدة وإعادة فتح الخطوط لتلبية حركة النقل الصيفية". 

وأضاف: "لقد خاض مسافرونا هذه الرحلة معنا أثناء عام 2020 كواحدة من شركات الطيران القليلة التي حلقت في ذروة الجائحة، واليوم، نحن من أوائل شركات الطيران في العالم التي أعلنت أن 100% من طاقمها قد تم تطعيمهم وقمنا بتقديم تأمين COVID-19 المجاني لجميع مسافرينا وكذلك بدأنا بتجربة جواز سفر IATA الصحي التي أطلقناها على رحلاتنا إلى لندن وأثينا وسنغافورة".

و" طيران الخليج" أو" جولف إير" هي واحدة من أولى شركات الطيران التجارية التي تأسست في الشرق الأوسط وإحدى اعمدة اقتصاد البحرين الوطني، وتقوم برحلات لأكثر من 40 وجهة في 23 بلدا في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وأفريقيا.

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