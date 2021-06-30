«ذا ناشونال» تشيد بالعاصمة الإدارية الجديدة والبرج الأيقونى

أشادت صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية الناطقة بالإنجليزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، ووصفتها بأنها "مشروع ضخم أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2015 بهدف تخفيف الازدحام في القاهرة"، معتبرة إياها بأنها ستساهم في خلق العديد من فرص العمل، وتعزيز نمو الاقتصاد بشكل كبير.

وثمنت الصحيفة انتهاء الأعمال الخرسانية بالبرج الأيقوني في يونيو الجاري، ضمن مشروع منطقة الأعمال المركزية (CBD) في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى أنه سيكون أطول ناطحة سحاب في أفريقيا عند الانتهاء من تشييده بالكامل، إذ يبلغ ارتفاعه 385 مترًا.

ولفتت إلى إنه الانتهاء من الهيكل الخرساني للبرج الأيقوني بعد ثلاث سنوات من العمل المتواصل، ومن المتوقع الانتهاء من الهيكل الصلب في أغسطس المقبل ، ومن المقرر أن يكون المبنى جاهزًا بالكامل في الربع الأول من عام 2020.

عصر جديد لمصر

َونقلت الصحيفة عن أحمد البنا، مدير مشروع منطقة الأعمال المركزية أو "حي المال والأعمال"، قوله: "هذا عصر جديد لمصر؛ الدخول في ناطحات السحاب والمباني الشاهقة".

وأضاف: "سيكون البرج الأيقوني نفسه رمزًا وعلامة تجارية للعاصمة الإدارية الجديدة، وسيظهر جدية الحكومة والرئيس السيسي في أن تكون هناك عاصمة جديدة للبلاد بها كل التسهيلات والامتيازات".

وذكرت الصحيفة، أن البرج الأيقوني، عبارة عن مبنى شاهق مركب يدمج العدد من المكاتب الإدارية والفنادق ومكاتب الأعمال المختلفة، سيكون محورًا بين 20 برجًا في منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة.

العاصمة الإدارية الجديدة… مدينة ذات تقنية عالية وصديقة للبيئة

وأضافت الصحيفة: "تم تصميم العاصمة الإدارية الجديدة -بحجم سنغافورة تقريبًا- كمدينة ذات تقنية عالية وصديقة للبيئة"، مشيرة إلى أن المدينة من المقرر أن تضم: مجمعًا رئاسيًا، ووزارات حكومية، ومكاتب، وفنادق، ومنافذ بيع بالتجزئة، ومناطق سكنية، ومنشآت رياضية، ومدارس، وجامعات، بجانب حديقة عملاقة، ونهر أخضر بطول 35 كيلومترًا.

وتابعت أن الهدف الرئيسي للمشروع، الذي يبلغ تكلفته 45 مليار دولار، هو تخفيف الازدحام في القاهرة، التي تعد واحدة من أكثر مدن العالم ازدحامًا، ويبلغ عدد سكانها حوالي 20 مليون نسمة، فضلًا عن خلق فرص عمل وتعزيز الاقتصاد.

ولفتت إلى أن موظفي الخدمة المدنية من المقرر أن يتم نقلهم إلى العاصمة الجديدة في يوليو المقبل، ومن المقرر أيضًا أن تشهد المدينة افتتاحًا رسميًا بنهاية هذا العام.

مركزًا تجاريًا لجميع أنحاء البلاد

من جهته، قال خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، لصحيفة "ذا ناشيونال": "الهدف من إنشاء حي المال والأعمال هو أن يكون مركزًا تجاريًا لجميع أنحاء البلاد.

فيما يقول البنا: "ستكون منطقة الأعمال المركزية نفسها مدينة كاملة".

وأوضحت الصحيفة، أنه بالإضافة إلى البرج الأيقوني، تضم الأبراج العشرين التي يجري بناؤها بجواره 12 مبنى إداري وخمسة مبانٍ سكنية وفندقية، لافتة إلى أن الأعمال الخرسانية في الأبراج المكتبية اكتمل بناؤها، حيث تم الانتهاء من أعمال الواجهة بنسبة 70 في المائة، بينما لا تزال الأعمال الهيكلية للمباني السكنية والفنادق قيد التنفيذ.

ونوهت إلى أنه سيتم تسليم المباني السكنية في عام 2022، في حين أن البرج الأيقوني والفندقين سيكونان جاهزين بالكامل فقط بحلول الربع الأول من عام 2023.

ويقول البنا: "ستكون الأعمال النهائية متطورة للغاية"، مضيفًا، "سيتم الانتهاء من الهيكل، ولكن لدينا الكثير من العمل الداخلي حتى نقوم بتسليمها".

كيف سيكون شكل البرج الأيقوني

ذكرت الصحيفة، أن "دار الهندسة"، وهي شركة معمارية تأسست في بيروت عام 1956، مع مركز تصميم رئيسي في القاهرة، بدأت العمل في البرج الأيقوني في مايو 2018، وبدأت أعمال البناء في عام 2019.

وأوضحت أن المشروع يتم تنفيذه بشكل مشترك من قبل وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية المصرية وشركة CSCEC الصينية، وهي إحدى كبرى شركات المقاولات على مستوى العالم.

وتابعت: تم بناء البرج الأيقوني على مساحة 65000 متر مربع - أي حوالي نصف ارتفاع برج خليفة- من 78 طابقًا وطابقين سفليين، وستكون الطوابق الأربعين الأولى عبارة عن مكاتب، 10 منها عبارة عن شقق سكنية، و30 ستكون جزءًا من مجموعة فنادق خمس نجوم.