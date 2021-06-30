جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب أقراص مخدرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد عبدالهادي مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة الأوكرانية القادمة من كييف استوقفت عمر سالم مأمور اللجنة الجمركية راكب أوربي من اصل مصري عند محاولته الخروج من بوابة اللجنة.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أوفى حقائبة ما يجب الإفصاح والإقرار عنه أجاب بالنفى.

وتم تمرير حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمود سعد الدين مأمور الجمرك تلاحظ له وجود عبوات أدوية .

وكلف مصطفي محمود المشنب مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بتكليف وليد جمال حسن مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ٥١ شريط بداخلهم ٥١٠ قرص من مخدر الترامادول ال منمخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر أحمد عبد الهادي مدير ادارة الجمرك بإتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب برقم 70 لسنة 2021 بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

قرر أحمد عبد الهادي مدير ادارة الجمرك بإتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب برقم 70 لسنة 2021 بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.