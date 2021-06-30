الأربعاء 30 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الليلة.. تقى طاهر تختتم فعالية «أسابيع فى الحديقة» بمعهد ثربانتس بالقاهرة

تقي طاهر
تقي طاهر

تختتم في السادسة والنصف من مساء اليوم الأربعاء٬ فعالية "أسابيع في الحديقة" التي ينظمها معهد ثربانتس بالقاهرة في حديقته الأربعاء من كل أسبوع خلال شهر يونيو، بعرض تقدمه "تقى طاهر" وفرقتها الموسيقية لمجموعة من الموشحات الأندلسية والأغاني الشرقية.

ولدت تقى طاهر في مدينة الإسكندرية وتأثرت بأصولها المصرية-السورية. التحقت بكورال جامعة الإسكندرية ثم بالأوركسترا الوطني، وبعدها قررت بدء مشروعها الموسيقي معتمدة على رسالة السلام والمحبة بين البشر.

العرض يبدأ بقراءة مقتطفات أشعار من دول إسبانيا وأوروجواي والبرتغال وفنزويلا، وتشهد فعالية "أسابيع في الحديقة" مشاركة عدد من الفرق الموسيقية، بالإضافة إلى قراءة مقتطفات شعرية مترجمة إلى اللغة العربية لأعمال من إسبانيا والأرجنتين والمكسيك وتشيلي وكوبا وبيرو وجمهورية الدومينيكان وباراجواي وفنزويلا وبنما والبرتغال وأوروجواي وبوليفيا وكولومبيا والإكوادور وغينيا الإستوائية.

وتبدأ سلسلة "أسابيع في الحديقة" في تمام السادسة والنصف وتستمر حتى التاسعة مساء في حديقة معهد ثربانتس بالقاهرة مع تطبيق الإجراءات الصحية اللازمة ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

يذكر أن "أسابيع في الحديقة" هو الاسم الذي كان ميجل دي ثربانتس، مؤلف رائعة "دون كيشوت"، يرغب أن يستخدمه كعنوان لعمل لم ينشره مطلقا، وهو عمل كان يتضمن محادثات وقصص وشعر كل هذا كان يدور في حديقة بزمن انتشر فيه أحد الأوبئة.

انطلاقا من هذه الفكرة، معهد ثربانتس بالقاهرة يقدم هذا النشاط الذي يعد بديلا لنشاط "ليالي رمضان" الذي تم إلغاؤه الشهر الماضي تطبيقا للقرارات الصادرة عن الحكومة المصرية للتصدي لوباء كورونا.

في سياق متصل أعلن مركز ثربانتس بالإسكندرية٬ أسماء الفائزين بمسابقة تصوير مساجد وأضرحة مشايخ أندلسيين٬ والتي كان قد نظمها معهد ثربانتس بالإسكندرية بالتعاون مع نادي الكاميرا التابع لأتيليه الإسكندرية، مسابقة لتصوير المساجد والأضرحة الخاصة بالمشايخ الأندلسيين الذين عاشوا وماتوا في الإسكندرية.

وتم الإعلان عن الفائزين بهذه المسابقة وهم: محمد خالد وأحمد العطار ومروان علاء، حيث سيحصل الفائزون على منحة لدراسة اللغة الإسبانية في معهد ثربانتس بالإسكندرية.
وقام المشاركون في هذه المسابقة بالتقاط صور لمساجد خمسة شيوخ أندلسيين وهي: المرسي أبو العباس وياقوت العرش وأبوبكر الطرطوشي ومحمد الشاطبي ومسجد سيدي جابر.

تألفت لجنة التحكيم من مدير معهد ثربانتس بالقاهرة والإسكندرية لويس خابيير رويث، ومن دكتور إبراهيم سلامة رئيس قسم التاريخ الإسلامي بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، ودكتور محمد فوزي رئيس نادي الكاميرا التابع لأتيليه الإسكندرية.

تأتي هذه المسابقة ضمن سلسلة الأنشطة الثقافية لمعهد ثربانتس بالإسكندرية التي يسعى من خلالها لتسليط الضوء على التاريخ الأندلسي.
 

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