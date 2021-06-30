الأربعاء 30 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

عمرو عثمان: نسب تعاطي الحشيش فى دراما رمضان بلغت 11%

الحشيش
الحشيش

قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن من  ابرز أنواع المخدرات التي ظهرت في الدراما هذا العام الكحوليات بنسبة 90% والحشيش 11%  والهيروين 4% والمواد المخدرة 2% ، حيث قد يتضمن المشهد الواحد على أكثر من مادة مخدرة.
 

واضاف عثمان،  ان الحملات الإعلامية نجحت في الوصول للفئات المستهدفة، موضحا أن هذا الدور لن يكتمل إلا بوجود دراما رشيدة في تناول القضية وتحد من مشاهد الخوض في أنماط التعاطي المختلفة، وتوُفند انتشار المفاهيم المغلوطة عن مشكلة المخدرات وتواجه الثقافة السوداء المشجعة علي التعاطي والإدمان تحت مزاعم أنه تساعد علي التغلب علي الاكتئاب أو أنها تساهم في زيادة القدرة البدنية أو الجنسية أو أنها تساعد علي الإبداع والقبول الاجتماعي وغيرها من مفاهيم يتعين علينا جميعاً مواجهتها بكل حسم‪.

 

واشار الى نسبة الفتيات المتقدمات للعلاج في عام 2020 بلغ 6% من إجمالي الحالات المتقدمة للعلاج والبالغ عددهم 140 ألف وهو ما يزيد من مسؤلية الوزارة ممثلة فى صندوق مكافحة وعلاج التعاطي.  

 

جاء ذلك فى إطار سلسلة الأحداث والأنشطة التي أطلقها الصندوق على مدار عدده ايّام بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذي يحتفي به العالم في نهاية شهر يونيو من كل عام ، بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والأستاذ حسام صالح  الرئيس التنفيذي لمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية والأستا محمد سعدي  رئيس مجلس إدارة شركة‪ Media Hub‬، وعضو مجلس إدارة المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية وعبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن بمجلس  النواب وأحمد فتحى وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب وعدد من الكتاب والفنانين وأعضاء مجلس النواب‪   .
 

وزيرة التضامن لجنة التضامن بمجلس النواب كحوليات مكافحة وعلاج الإدمان عمرو عثمان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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