3 أجنحة لـ«التنمية الثقافية» بمعرض الكتاب بأكثر من 1000 عنوان وخصم 30%

يشارك قطاع صندوق التنمية الثقافية في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب في الفترة من 30 يونيو وحتي 15 يوليو بأرض المعارض الجديدة بالتجمع الخامس.

وقال الدكتور فتحي عبد الوهاب، رئيس قطاع الصندوق، بأن مشاركة صندوق التنمية من خلال عدد (3) أجنحة: جناح العرض الرئيسى الخاص بقطاعات وزارة الثقافة بصاله 3، جناح بيع إصدارات الصندوق والمجلس الأعلي للثقافة بجناح رقم B5 بصالة 1، بالإضافة إلى جناح بيع الكتب المخفضة بصالة 1 A7.

وأضاف "عبد الوهاب"، أن عدد الإصدارات بلغ أكثر من "1000" عنوان، تمثل إصدارات: المشروع القومي للترجمة، صندوق التنمية الثقافية، والمركز القومي لثقافة الطفل، بالإضافة إلى نسبة خصم تبلغ 30 %على مطبوعات المجلس الأعلي للثقافة.

وأشار "عبد الوهاب"، إلى أن من أهم العناوين في أجنحة الصندوق، "كتاب الشارع الأعظم"، "السلطان قنصوة الغوري"، "رحلة مع أسبلة القاهرة"، "قصر محمد علي"، "فنون وحرف تقليدية"، "نجيب محفوظ .. مائة عام"، "رسالة في علم الكتابة "، "روائع الفن الأوروبي"، "منير كنعان"، و"للتراث وجة آخر".

ومن أهم إصدارات المجلس الأعلى للثقافة: كتب: "توفيق الحكيم"، "الصين وحركات التحرر الأفريقية"، "الأدب الشعبي والدراسات البينية"، "الإندماج الإجتماعي"، "أزمة الثقافة العربية"، "الإسلام خارج الحدود"، و"الأقليات الدينية فى مصر"، بالإضافة إلى أحدث إصدارات سلسلة "إبداع التفرغ : "حركة النقد الجديد – تحليل النص الروائى"، "تجديد الخطاب الدينى – بنت الشاطىء نموذجًا"، والمسرحية الشعرية "صاحب التذكرة".. كما يتوافر بأجنحة بيع صندوق التنمية مجموعة من الإصدارات التي لاقت رواجًا طوال الأعوام السابقة، منها: "مصر في الأساطير العربية"، "نظرية الديمقراطية"، و"اليهود في الأندلس"، وغيرهم.

يشار إلي أن دورة معرض القاهرة الدولي للكتاب الثانية والخمسين٬ تشهد مشاركة 1218 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا من 25 دولة، كما تتضمن الفعاليات إطلاق مبادرة ثقافتك كتابك، كما سيتم تخصيص ركن خاص سعر الكتاب به من جنيه إلى 20 جنيهًا، ويشهد أيضًا المعرض لأول مرة هذا العام المنصة الإلكترونية، وبها أول معرض افتراضى موازٍ بتقنية 3D، كما يتم إطلاق جميع الفعاليات والأنشطة افتراضيًّا على المنصة حفاظًا على السلامة والصحة العامة للجمهور، كما أن حجز تذاكر المعرض والحصول عليها مجانًا هذا العام.

كما يشارك في المعرض هذا العام 25 دولة من مختلف قارات العالم بواقع 7 دول افريقية السودان، جنوب السودان، ليبيا، المغرب، تونس، إريتريا، الصومال، 12 دول أسيوية هي: العراق، الكويت، الإمارات، الأردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، سوريا، اليابان، كوريا، و5 دول أوروبية هى صربيا، وروسيا، واليونان، وبريطانيا، وأسبانيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية .

الصين وحركات التحرر الأفريقية