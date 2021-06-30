«التضامن»: 1.3% نسبة تعاطى الكحوليات والمخدرات فى دراما رمضان

قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المساحة الزمنية لمشاهد الكحوليات وتعاطى المخدرات فى دراما رمضان 2021 بلغت 1.3% من إجمالي المساحات الزمنية للأعمال الدرامية هذا العام، بعدما كانت 4% عام 2017.

عمرو عثمان

وأضاف مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان فى تصريحات، أن المعتقدات الخاطئة حول تعاطي المخدرات التي ظهرت في دراما عام 2021 كانت المساعدة على التركيز بنسبة 1% ومسكن للألم 11% وخفة الظل 11% ونسيان الهموم 25% وسلوك اعتيادي 81% وقد يحتوي المشهد على أكثر من معتقد.

وكرمت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة المخدرات، بالإضافة إلى تكريم المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذى للمتحدة للخدمات الإعلامية، لما تقوم به المجموعة من جهود كبيرة لدعم الصندوق في قضايا التوعية بأضرار تعالى المخدرات وعدد من الفنانين والكتاب، مؤكدة على استمرار دعم صناع الدراما للقضايا الاجتماعية التي تتبناها وزارة التضامن الاجتماعي ومنها قضية التعاطي والإدمان، وتتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر والبناء مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كما وجهت الشكر لشركة Media Hub المنفذة للحملة الإعلامية "أنت أقوى من المخدرات" الإعلامية.



جاء ذلك فى إطار سلسلة الأحداث والأنشطة التي أطلقها الصندوق على مدار عدة أيّام بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والإتجار غير المشروع بها والذي يحتفي به العالم في نهاية شهر يونيو من كل عام، بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وحسام صالح، الرئيس التنفيذي لمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية ومحمد سعدي رئيس مجلس إدارة شركة Media Hub، وعضو مجلس إدارة المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية وعدد من الكتاب والفنانين وأعضاء مجلس النواب.