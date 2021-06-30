الأربعاء 30 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن»: 1.3% نسبة تعاطى الكحوليات والمخدرات فى دراما رمضان

تعاطي المخدرات
تعاطي المخدرات

قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المساحة الزمنية لمشاهد الكحوليات وتعاطى المخدرات فى دراما رمضان 2021 بلغت 1.3% من إجمالي المساحات الزمنية للأعمال الدرامية هذا العام، بعدما كانت 4% عام 2017.

د.عمرو عثمان : انتظروا كشفا مبكرا للإدمان - مجلة حواء
عمرو عثمان

وأضاف مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان فى تصريحات، أن المعتقدات الخاطئة حول تعاطي المخدرات التي ظهرت في دراما عام 2021 كانت  المساعدة على التركيز بنسبة 1% ومسكن للألم 11% وخفة الظل 11% ونسيان الهموم 25% وسلوك اعتيادي 81% وقد يحتوي المشهد على أكثر من معتقد.

وكرمت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة المخدرات، بالإضافة إلى تكريم المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذى للمتحدة للخدمات الإعلامية، لما تقوم به  المجموعة من جهود كبيرة لدعم الصندوق في قضايا التوعية بأضرار تعالى المخدرات وعدد من الفنانين والكتاب، مؤكدة على استمرار دعم صناع الدراما للقضايا الاجتماعية التي تتبناها وزارة التضامن الاجتماعي ومنها قضية التعاطي والإدمان، وتتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر والبناء مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كما وجهت الشكر لشركة Media Hub المنفذة للحملة الإعلامية "أنت أقوى من المخدرات" الإعلامية.
 

جاء ذلك فى إطار سلسلة الأحداث والأنشطة التي أطلقها الصندوق على مدار عدة أيّام بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والإتجار غير المشروع بها والذي يحتفي به العالم في نهاية شهر يونيو من كل عام، بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وحسام صالح، الرئيس التنفيذي لمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية ومحمد سعدي رئيس مجلس إدارة شركة Media Hub، وعضو مجلس إدارة المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية وعدد من الكتاب والفنانين وأعضاء مجلس النواب.

رئيس مجلس إدارة وزيرة التضامن الكحوليات تعاطي المخدرات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الحرب ضد الإرهاب والفساد تكفى وتزيد

الأكثر قراءة

نسبة الرطوبة 90.. موعد انكسار الموجة الحارة

«بجلباب أبيض وسبحة».. تفاصيل 4 ساعات قضاها حسن راتب فى غرفة التحقيقات

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب أقراص مخدرة

شريف منير يكشف سر ظهوره كضيف شرف فى فيلم «الممر»

مصدر بجامعة طنطا يفجّر مفاجأة في أزمة «فتاة الفستان»

تعرف على مواجهات ومواعيد مباريات ربع نهائى يورو 2020

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

أُم أنجلو

ماجد حبته

يوم استردّ المصريون وطنهم

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عن ثورة يونيو.. التاريخ يقول!

الحسين عبدالرازق

محطات ما قبل ٣٠ يونيو!

ماجد حبته

نيران غير صديقة

د.أحمد الخميسى

بيير بورديو.. آليات الإعلام الدولى                                                              

محمد مرعي

ماذا لو لم تحدث «30 يونيو»؟

محمود خليل

سليمان الجوسقى.. شيخ أهلكه «الطموح»

صور

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

«نهار الشقيانين».. حيل أصحاب المهن الشاقة للهروب من الحرارة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صلاة مباركة وسيرة نتنياهو.. طقوس افتتاح سفارة إسرائيل في الإمارات (فيديو)

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة احتجاجية فى سلوان

اشتباكات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين عقب هدم متجر فى سلوان