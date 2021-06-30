وزير الخارجية السعودى يؤكد أهمية تكاتف الجهود للنهوض بالقارة الإفريقية

وزير الخارجية السعودي يؤكد أهمية تكاتف الجهود للنهوض بالقارة الإفريقية

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، أهمية تكاتف الجهود العالمية للنهوض بالقارة الإفريقيّة، والعمل على زيادة الاستثمار في مجالات الصحة، والتعليم، والبنية التحتية والتقنية، والخدمات العامّة، والمجالات التنموية، لتحقيق الازدهار والتقدُّم في القارة.



جاء ذلك خلال جلسة خاصة بشأن إفريقيا على هامش اجتماع وزراء الخارجية والتنمية لدول مجموعة العشرين، المنعقدة في ماتيرا الإيطالية، نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشار الأمير فيصل، إلى رعاية السعودية للعديد من اتفاقات السلام لإنهاء الحروب والنزاعات في القارة الإفريقية، الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في القرن الإفريقي، والمُؤكِّدَة على دور المملكة القيادي والريادي إقليميًّا ودوليًّا في نشر قِيَم المحبّة والأمن والسلام.

وطالب أكبر اقتصادات العالم بأن تضاعف دعمها للجهود التنموية في القارة الإفريقية من خلال دعم الشباب والمرأة وتوفير الاستثمارات وفرص العمل وتطوير فرص التعليم والتدريب فيها، والعمل على تعزيز الأمن الغذائي وأمن المياه فيها، مشيرًا إلى ما أطلقته المملكة - خلال رئاستها لمجموعة العشرين العام الماضي - من مبادرة الحوار حول المياه، لوعيها بأن أمن المياه في العالم بشكل عام والقارة الإفريقية بشكل خاص؛ يعد ذي أهمية قصوى في حفظ الاستقرار في الدول والحد من النزاعات حول مصادر المياه ودفع عجلة التنمية.

وعلي صعيد آخر، سجلت وزارة الصحة السعودية ألفًا و567 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة إلى 486 ألفًا و106 إصابات.

وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته قناة "الإخبارية" السعودية، أنه تم تسجيل ألف و32 حالة شفاء جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 466 ألفًا و578 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات بالفيروس 7 آلاف و804 حالات، وذلك بعد تسجيل 15 حالة وفاة جديدة.

وأظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 181.4 مليون حتى صباح اليوم الثلاثاء، فيما يقترب عدد جرعات اللقاحات المعطاة حول العالم من 3 مليارات جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 181 مليونًا و431 ألف حالة، وأن إجمالي الوفيات ارتفع لـ3 ملايين و930 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء مليارين و976 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وتركيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، والأرجنتين، وإيطاليا، وكولومبيا، وإسبانيا، وألمانيا، وإيران، وبولندا، والمكسيك.