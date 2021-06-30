الأربعاء 30 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إطلاق صندوق الأمم المتحدة الاستئماني "يونيتلايف" رسميا

الأمم المتحدة تطلق رسميا الصندوق الاستئمانى «يونيتلايف»

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

أطلق رسميًا صندوق الأمم المتحدة الاستئماني "يونيتلايف" الذي يهدف إلى مكافحة سوء التغذية المزمن في مناطق العالم، وذلك على هامش "منتدى المساواة بين الأجيال" الذي ترأسته هيئة الأمم المتحدة للمرأة، واستضافته حكومتا فرنسا والمكسيك.


وأٌنشئ صندوق "يونيتلايف" بالتعاون بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية وديوان ولي عهد أبوظبي والحكومة الفرنسية ويهدف إلى معالجة قضية الأمن الغذائي وسوء التغذية المزمن في العالم.


وقالت وكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجه بتقديم 2.5 مليون دولار منحة لدعم برامج الصندوق.


وأعلنت ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي في كلمتها أمام المنتدي دعم بلادها لصندوق "يونيتلايف" والجهود المبذولة لحماية ملايين الأطفال من المعرضين لسوء التغذية المزمن حول العالم.


من جانبه، قال جان إيف لودريان وزير أوروبا والشؤون الخارجية في فرنسا أمام المنتدي: "إننا فخورون جداً بكوننا عضوا دائما في شراكة "يونيتلايف" بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وجهات أخرى، مما أسهم في إطلاق هذه المبادرة بدعم من صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية".

 

وعلي صعيد آخر ، دعت مفوضة حقوق الإنسان ميشيل باشيليت، الدول إلى اعتماد خطة تحويلية لتعزيز وحماية حقوق الانسان ذوي الأصول الإفريقية، وطالبت بالتوقف عن الممارسة العنصرية ضدهم، والاستماع إلى مطالبهم ومنحهم حقوقهم الإنسانية، والاجتماعية، والثقافية.


وسلط تقرير أممي ـ بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة ـ الضوء على سلسلة الانتهاكات التي طالت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية للأشخاص ذوي الأصول الأفريقية، واستهدفتهم بشكل يومي وعبر مختلف الدول والولايات القضائية.


وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: "لا يمكن الإبقاء على الوضع الراهن بعد اليوم، فالعنصرية المنهجية تحتاج إلى استجابة منهجية، ويجب اعتماد نهج شامل بدلًا من نهج مجزأ من أجل تفكيك أنظمة ترسّخت بفعل قرون طويلة من التمييز والعنف".

حماية الامم المتحدة تعاون لقاء محمد بن زايد الخارجية مليون دولار غذائي محمد بن زايد آل نهيان إنتاج هيئة الأمم المتحدة للقوات المسلحة تغذية التعاون الدولي المكسيك ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هيئة الأمم المتحدة للمرأة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الحرب ضد الإرهاب والفساد تكفى وتزيد

الأكثر قراءة

نسبة الرطوبة 90.. موعد انكسار الموجة الحارة

«بجلباب أبيض وسبحة».. تفاصيل 4 ساعات قضاها حسن راتب فى غرفة التحقيقات

مصدر بجامعة طنطا يفجّر مفاجأة في أزمة «فتاة الفستان»

حبس حسن راتب 4 أيام بتهمة «تمويل التنقيب عن الآثار»

كندا.. درجة الحرارة المرتفعة تتسبب فى وفاة نحو 30 شخصا

عمرو عثمان: نسب تعاطي الحشيش فى دراما رمضان بلغت 11%

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

أُم أنجلو

ماجد حبته

يوم استردّ المصريون وطنهم

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عن ثورة يونيو.. التاريخ يقول!

الحسين عبدالرازق

محطات ما قبل ٣٠ يونيو!

ماجد حبته

نيران غير صديقة

د.أحمد الخميسى

بيير بورديو.. آليات الإعلام الدولى                                                              

محمد مرعي

ماذا لو لم تحدث «30 يونيو»؟

محمود خليل

سليمان الجوسقى.. شيخ أهلكه «الطموح»

صور

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

«نهار الشقيانين».. حيل أصحاب المهن الشاقة للهروب من الحرارة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صلاة مباركة وسيرة نتنياهو.. طقوس افتتاح سفارة إسرائيل في الإمارات (فيديو)

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة احتجاجية فى سلوان

اشتباكات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين عقب هدم متجر فى سلوان