ضبط مندوب توصيل تعدى على مواطن ونجلته بالجيزة

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بملاحقة آخر ومحاولة الإمساك به.



بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) وبصحبته نجلته، بتضرره من أحد الأشخاص "لا يعلم بياناته"، لقيامه بالتعدى على نجلته بالفاظ نابية أثناء تواجدها أمام العقار سكنها، وأضاف أنه قام بملاحقته وتشابكا بالأيدى إلا أنه تمكن من الفرار.



وبالبحث والتحرى تم تحديد المشكو في حقه وتبين أنه (مندوب توصيل بإحدى الشركات - مقيم بالفيوم).



و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أنكر ما نسب إليه، وقرر أنه لدى استعلامه من نجلة الشاكى السالف الإشارة إليها عن عنوان بذات منطقة سكنها، حدثت مشادة كلامية بينهما تعديت عليه الأخيرة بالسب والشتم، مما دعاه لمبادلتها بالمثل.