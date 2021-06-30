ضبط 180 طربة حشيش بحوزة مجرمين اثنين بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بالإسماعيلية بحوزتهما 180 طربة لمخدر الحشيش، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط اثنين من العناصر الإجرامية تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، متخذان من دائرة مركز شرطة الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام)، وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية، تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما سيارتين بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.

وعُثر بحوزة المتهمين على 180 طربة لمخدر الحشيش وزنت 18 كيلو جرام – ومبلغ مالى – و2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ( 1,260,000 – مليون ومائتان وستون ألف جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.