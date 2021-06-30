حقيقة إشعال شاب النار فى نفسه أمام منزله فى طنطا

بالنسبة لما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن قيام أحد الشباب بمحاولة الانتحار بسكب مادة بترولية "بنزين" على جسده وإضرام النيران في نفسه أمام منزله.



فقد تبين عدم صحة الواقعة المشار إليها وأن حقيقتها تتمثل في ورود بلاغ لمركز شرطة طنطا بمديرية أمن الغربية من إحدى المستشفيات بوصول أحد الأشخاص مصاب بحروق متفرقة بالجسم ولا يمكن استجوابه.

وبسؤال والده قرر أنه حال قيام نجله بتنظيف دراجته النارية بسائل البنزين، وعقب الانتهاء قام بإشعال سيجارة مما أدى إلى اشتعال النيران بملابسه، وتم نقله للمستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته، ولا يتهم أحد بالتسبب في ذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية.