الأربعاء 30 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حقيقة إشعال شاب النار فى نفسه أمام منزله فى طنطا

شاب يشعل النار فى
شاب يشعل النار فى نفسه

بالنسبة لما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن قيام أحد الشباب بمحاولة الانتحار بسكب مادة بترولية "بنزين" على جسده وإضرام النيران في نفسه أمام منزله.


فقد تبين عدم صحة الواقعة المشار إليها وأن حقيقتها تتمثل في ورود بلاغ لمركز شرطة طنطا بمديرية أمن الغربية من إحدى المستشفيات بوصول أحد الأشخاص مصاب بحروق متفرقة بالجسم ولا يمكن استجوابه.

 

وبسؤال والده قرر أنه حال قيام نجله بتنظيف دراجته النارية بسائل البنزين، وعقب الانتهاء قام بإشعال سيجارة مما أدى إلى اشتعال النيران بملابسه، وتم نقله للمستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته، ولا يتهم أحد بالتسبب في ذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الحرب ضد الإرهاب والفساد تكفى وتزيد

الأكثر قراءة

نسبة الرطوبة 90.. موعد انكسار الموجة الحارة

«بجلباب أبيض وسبحة».. تفاصيل 4 ساعات قضاها حسن راتب فى غرفة التحقيقات

مصدر بجامعة طنطا يفجّر مفاجأة في أزمة «فتاة الفستان»

حبس حسن راتب 4 أيام بتهمة «تمويل التنقيب عن الآثار»

ترحيل حسن راتب لقسم مصر القديمة فى قضية «الجن والآثار»

«أمهم بتزغرط».. تفاصيل سحل شابين لسيدة فى الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

أُم أنجلو

ماجد حبته

يوم استردّ المصريون وطنهم

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عن ثورة يونيو.. التاريخ يقول!

الحسين عبدالرازق

محطات ما قبل ٣٠ يونيو!

ماجد حبته

نيران غير صديقة

د.أحمد الخميسى

بيير بورديو.. آليات الإعلام الدولى                                                              

محمد مرعي

ماذا لو لم تحدث «30 يونيو»؟

محمود خليل

سليمان الجوسقى.. شيخ أهلكه «الطموح»

صور

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

«نهار الشقيانين».. حيل أصحاب المهن الشاقة للهروب من الحرارة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صلاة مباركة وسيرة نتنياهو.. طقوس افتتاح سفارة إسرائيل في الإمارات (فيديو)

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة احتجاجية فى سلوان

اشتباكات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين عقب هدم متجر فى سلوان