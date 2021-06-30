تحرك كورى يُدين خطة اليابان للتخلص من مياه مفاعل «فوكوشيما» بالبحر

تبنى البرلمان الكوري الجنوبي، قرارًا يدين خطة اليابان للتخلص من المياه الملوثة من مفاعلها النووي المُدمر في فوكوشيما في البحر.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" في نسختها باللغة الإنجليزية، أن الجمعية الوطنية (البرلمان) أقرت خلال جلستها العامة القرار، ودعت طوكيو إلى اتخاذ تدابير كافية لضمان التخلص الآمن من المياه المشعة في محطة فوكوشيما.

وأُعد القرار من قبل الأحزاب الحاكمة والمعارضة بعد أن أعلنت الحكومة اليابانية قرارًا في أبريل لبدء إطلاق كميات هائلة من المياه المُشعة المخزنة في خزانات في محطة فوكوشيما النووية المحطمة خلال عامين.

وجاء في القرار أن "الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا تدين بشدة قرار الحكومة اليابانية الأحادي الجانب بإلقاء مياه مخلفات (فوكوشيما) المُشعة الملوثة في البحر وتحث على سحب القرار على الفور.. إن الجمعية الوطنية لن تتسامح أبدًا مع أي إجراء من جانب الحكومة اليابانية يمكن أن يضر بصحة شعبنا"، وطالبت حكومة سول بوضع إجراءات مضادة فعالة واتخاذ رد دبلوماسي فعال.

وطالب القرار طوكيو باختيار طريقة معالجة المياه المشعة من خلال المشاورات الوثيقة مع الدول المجاورة، بما في ذلك كوريا الجنوبية.

وعلى صعيد آخر، وقَّع بنك التنمية الأفريقي ووزارة الاقتصاد والمالية الكورية الجنوبية وبنك التصدير والاستيراد الكوري، اليوم الثلاثاء، اتفاقية بقيمة 600 مليون دولار، تلتزم بموجبها كوريا الجنوبية بالتمويل المشترك لمشروعات الطاقة المتجددة جنبًا إلى جنب مع بنك التنمية الأفريقي.

وتأتي هذه الاتفاقية الإطارية للاستثمار في الطاقة بين كوريا وإفريقيا (KAEIF) تفعيلًا لاتفاقية تعاون عام بين البنك والحكومة الكورية الجنوبية وقعت في 28 مايو الماضي.

وتركز اتفاقية KAEIF بشكل خاص على حلول الطاقة المتجددة في إفريقيا، بما في ذلك التوليد والنقل والتوزيع والشبكات المصغرة، فضلا عن الإصلاح التنظيمي ووضع السياسات، وتحسين كفاءة الطاقة ومشروعات الطهي النظيف.

من جانبه، قال الدكتور كيفين كاريوكي، نائب رئيس بنك التنمية الإفريقي للطاقة والمناخ والنمو الأخضر: "توفر اتفاقية KAEIF التمويل الإضافي الذي تشتد الحاجة إليه لاستكمال تمويل البنك لدعم الوصول السريع إلى الطاقة وإتاحة فرصة عادلة للقارة الإفريقية للانتقال إلى الطاقة النظيفة".