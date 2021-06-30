الأربعاء 30 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

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الصحة العالمية: الفيروس المتحور دلتا أقل حدة فى الأعراض مقارنة بالموجات السابقة

الفيروس المتحور دلتا
الفيروس المتحور دلتا

قال الدكتور أحمد المنذري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إنه تم الإبلاغ عن حوالي 11 مليون إصابة بكورونا، و216 ألف حالة وفاة في دول إقليم شرق المتوسط.


وأضاف - في تصريح لقناة "إم بي سي مصر" اليوم الثلاثاء - أن هناك انخفاضًا في عدد الإصابات للأسبوع العاشر على التوالي واستقرار طفيف في عدد الوفيات، ولكن على الرغم من هذا إلا أن هناك عدد من البلدان أبلغوا عن زيادة في عدد الإصابات حوالي 20% وزيادة في عدد الوفيات تجاوزت 20% في سلطنة عمان والكويت والبحرين والإمارات، مرجعًا ذلك لأسباب عديدة أهمها هو التحورات المثيرة للقلق مثل "دلتا" وكذلك عدم الالتزام نوعا ما بالتدابير الوقائية.


وتابع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أن الفيروس المتحور "دلتا" لديه القدرة على الانتشار بشكل أسرع من المتحورات السابقة، مشيرًا إلى أنه أقل حدة في الأعراض مقارنة بالموجات السابقة، وأن بعض دول شرق المتوسط دخلت الموجة الرابعة من فيروس كورونا حاليًا.


وقال المنذري، أن الفحوصات المخبرية التي تجرى تتناسب وتتوافق مع هذا وما زالت لديها القدرة على الكشف عن فيروس كورونا المتحور دلتا.

 

 وفي سياق متصل أعلنت شركة "موديرنا" الأمريكية المصنعة للقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19)،  أن فاعلية لقاحها أقل بمقدار 2.1 مرة ضد السلالة الهندية من فيروس كورونا "دلتا".

 

ووفقًا لبيان أوردته الشركة على موقعها لإلكتروني، أجريت دراسة معملية حول تأثير اللقاح على إنتاج الأجسام المضادة ضد مختلف أنواع فيروس "كورونا"؛ وأكدت الدراسة أن اللقاح بشكل عام أنتج أجسامًا مضادة لجميع المتغيرات التي تم اختبارها.

 

وجاء في بيان الشركة: "أظهر التحليل انخفاضًا طفيفًا في عيار الأجسام المضادة مقابل متغير دلتا بمقدار (2.1 مرة)". 

مصر التزام البحرين أنخفاض الكويت عالمية الصحة ام بي سي مصر منظمة الصحة العالمية

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