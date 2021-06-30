«مكافحة الإدمان» يستعرض إيجابيات معالجة قضايا التدخين والمخدرات فى دراما 2021

استعرض عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي -مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي - نتائج المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وتحليل التناول الدرامى لمشكلة التدخين وتعاطى المواد المخدرة رمضان 2021 مقارنة بالسنوات الماضية، حيث تم تحليل المضمون لعدد 26 عمل درامي هذا العام، وأن المساحة الزمنية لمشاهد التدخين كانت 3.9% من إجمالي المساحات الزمنية للأعمال الدرامية بعدما كانت 13% عام 2017، وأن من أبرز أنواع التدخين التي ظهرت في الدراما 2021 السجائر بنسبة 80%، والشيشة 16%، وسيجار 10%، وتدخين إليكتروني 7%، وبايب 1%، وقد يتضمن المشهد الواحد على أكثر من منتج.

جاء ذلك في إطار سلسلة الأحداث والأنشطة التي أطلقها الصندوق على مدار عدة أيّام بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، والذي يحتفى به العالم في نهاية شهر يونيو من كل عام، بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، والمهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذى لمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومحمد سعدى رئيس مجلس إدارة شركة Media Hub، وعضو مجلس إدارة المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، وعدد من الكتاب والفنانين وأعضاء مجلس النواب.

كما استعرض مساعد وزيرة التضامن عمرو عثمان، الظواهر الإيجابية في التناول الدرامي لقضية التدخين وتعاطي المخدرات لعام 2021، منها تفاعل صناع الدراما وظهور خطوط درامية إيجابية تتناول القضية، و23% من الأعمال عرضت مشاهد التعاطي والأضرار، كذلك عدم ظهور أي مشاهد تدخين وتعاطي مواد مخدرة للأطفال، وأيضًا ظهور رسائل إيجابية للتوعية بأضرار التدخين وتعاطي المخدرات ورسائل تدعيم للعلاج من مرض الإدمان بجانب ارتفاع نسبة الأعمال الدرامية الخالية من مشاهد التعاطي.