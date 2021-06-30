الأربعاء 30 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موريتانيا تسجل 71 إصابة جديدة بـ(كورونا) والإجمالي يتجاوز 20 ألفا

موريتانيا تسجل 71 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في موريتانيا
كورونا في موريتانيا

سجلت وزارة الصحة الموريتانية 71 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 20 ألفًا و746 حالة إصابة.

وذكرت الصحة الموريتانية، في بيان، أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس التاجي وصل إلى 487 حالة وفاة، فيما وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 19 ألفًا و756 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وتركيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، والأرجنتين، وإيطاليا، وكولومبيا، وإسبانيا، وألمانيا، وإيران، وبولندا، والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي، ثم الهند، والولايات المتحدة، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وعلى صعيد آخر، أظهرت الأرقام الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها «سي دي سي»، أن الولايات المتحدة قدمت 323327328 جرعة من لقاحات مضاد لكورونا للسكان في البلاد حتى اليوم.

ووفقا لموقع «سي دي سي»، فإن 179261269 شخصًا تلقوا جرعة واحدة على الأقل، بينما تم تطعيم 153028665 شخصًا بالكامل حتى يوم الأحد، وسجلت البلاد حتى اليوم 33437634 إصابة و 601221 وفاة بسبب فيروس كورونا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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