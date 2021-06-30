تعرف على مواد قانون بوابة العمرة بعد تصديق رئيس الجمهورية

توجهت غرفة شركات السياحة بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، وإلى كافة الجهات والأجهزة المعنيه التي ساهمت في إصدار ( القانون رقم 72 لسنة 2021) بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية لرحلات العمرة دون غيرها، موضحة أن صدور هذا القانون وخروجه إلى النور يعد إنجازًا تاريخيا وتتويجا للجهود المضنية التي بذلت على مدار عامين من مجلس إدارة الغرفة السابق ولجنة تسيير الأعمال من أجل الانتهاء من هذا القانون.

وحصلت "الدستور" على نسخة من قانون بوابة العمرة المصرية الصادر عن رئاسة الجمهورية بعد إقراره بمجلس النواب، الذى يضم 17 مادة.

وتنص المادة الأولى من القانون على أن الوزير المختص بالبوابة هو الوزير المختص بشئون السياحة والغرفة المختصة هى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة والشركات السياحية، هى الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط السياحي، الكود التعريفى هو كود مسلسل يقرأ عن طريق الحاسب الآلي يمنح للمعتمر من خلال البوابة.

وتنص المادة الثانية على أنه تمنح هذه البوابة التأشيرات التى تسمح لأداء العمرة باستثناء التأشيرات التى تمنح للزيارات العائلية والتجارية ورجال الأعمال والمرور والزيارات الممنوحة لحاملى جوازات السفر الرسمية بأنواعها (دبلوماسية- خاصة-مهمة) والتأشيرات الممنوحة للوفود الرسمية وتاشيرات الإقامة، وذلك وفقا للقواعد المعمول بها فى المملكة العربية السعودية بشأن منح التأشيرات.

وتنص المادة الثالثة على أن تتولى الوزارة المختصة إدارة البوابة والإشراف عليها ورقابتها، وتحل البوابة المصرية للعمرة محل بوابة العمرة المصرية التى أنشأت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2019 وتؤل إليها كافة أصولها وموجوداتها وحقوقها وتتحمل جميع التزاماتها.

أما المادة الرابعة فتنص على أن تكون آلية عمل البوابة بأن تتولى الغرفة المختصة تسجيل الشركات السياحية، بالإضافة إلى الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين على البوابة وتقوم بتوثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للقواعد المعمول بها فى المملكة العربية السعودية إلكترونيا على البوابة، وذلك بعد التنسيق مع الغرفة المختصة، وتمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية واسم المستخدم وكلمة المرور للبوابة، كما تلتزم شركات السياحة بوضع برامج العمرة التى تنظمها وتحميلها على البوابة موضحة بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها والرقم القومى لكل منهم، كما تمنح الوزارة المختصة الكود التعريفى لكل معتمر وذلك بالتنسيق مع الغرفة المختصة والجهات المعنية، وترسل الوزارة المختصة بعد إصدار الكود التعريفى للمعتمرين، أسمائهم إلى شركات الطيران أو النقل البرى أو البحرى لإصدار تذاكر السفر لهم، كما تقوم البوابة بربط الكود التعريفى الخاص بكل معتمر آليا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية لاسالة الكترونيا لأقسام بمنافذ الجمهورية.

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‏كما نصت المادة الخامسة أنه لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال شركات السياحة المرخص لها بمزاولة النشاط وفقا لأحكام قانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها كما نصت المادة 12 من القانون أنة يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 الف ولا تزيد عن مليوني جنيه كل من نفذ رحلات لأداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام البند الرابع من المادة 4 من هذا القانون كما يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 3 ملايين كل من نفذ رحلات العمرة بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المادة 5 بالقانون ، مخالفة أحكام المادة 2.

كما يعاقب بالحبس كل من زور بنفسه أو بواسطة غيرة الكود التعريفى المنصوص عليه في القانون.

قانون البوابة المصرية للعمره

صدور قانون البوابة المصرية للعمرة

صدور قانون البوابة المصرية للعمرة

صدور قانون البوابة المصرية للعمرة