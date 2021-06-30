رامى رأفت يشارك بـ «هدم الإسكندر» فى معرض الكتاب

صدر حديثًا عن دار الرواق كتاب "هدم الإسكندر.. بين الأسطورة الكاذبة والواقع الذي كان" للكاتب والباحث التاريخي رامي رأفت، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ52، والتي حددتها هيئة الكتاب في الفترة من 30 يونيو وحتى الـ15 من يوليو المقبل.

يقول رامي رأفت عن الكتاب: "يقدم الكتاب سردًا تاريخيًا مفصلًا لا يتواجد في المصادر العربية عادة لسيرة الإسكندر الأكبر وأسلافه من قبله وخلفائه من بعده، يعمد من خلاله الكاتب إلى تحطيم الأسطورة العظيمة المقدسة التي سادت قرونًا طويلة حول أشهر غزاة التاريخ القديم".

ويضيف في تصريح خاص لـ"الدستور": "وهو لا يكتفي بذلك إنما يركز في كتابه على هوية الغازي القديم، فلقد تنازع هويته وميراثه كثير من البلدان والثقافات، في هذا الإطار يقدم رامي رأفت تعريفًا ثوريًا جديدًا لمفهوم الهوية، والوطن، والمواطنة، والإنتماء، والحدود".

وعن أسبابه في الكتابة عن الإسكندر يقول رأفت: "بأن المؤرخين والمفكرين والسياسيين الأوربيين والأمريكيين ينطلقون في كتاباتهم وسياساتهم من حقيقة أن الحضارة الغربية قائمة على ركيزتين أساسيتين هما الديانة المسيحية، والحضارة اليونانية القديمة، وبالمثل فإن روافد التأريخ الأوربي لديهم تعتمد على مصدرين قديمين؛ هما التوراتي المعني بتاريخ الجماعة العبرانية المذكور في العهد القديم من الكتاب المقدس، والإغريقي المعني بالحضارات القديمة التي سادت في بعض مدن اليونان وآسيا الصغرى".

وربط العالم الغربي المسيحي نفسه بأصول يهودية سامية عبر إيمانه الكنسي، وهو ما تطور ليشكل الوعي الجمعي السائد لاحقًا، ويفسر ما قد يعرِّفه الباحثون بوصفه تهويدًا للمسيحية، وتنصيرًا لليهودية، وصولًا إلى الصهيونية المسيحية وتجلياتها السياسية.

ويتابع: "ولقد ربط الأوربيين أنفسهم بالحضارة الإغريقية القديمة أيضًا، هكذا صورت اليونان القديمة بوصفها إسهامًا أوربيًا في الحضارة الإنسانية، كما صورت غزوات الإسكندر بوصفها حربًا عالمية جرت وقائعها بين عالمين: أوربي وأسيوي".

يرفض رامي رأفت في كتابه مثل هذه الادعاءات الغريبة ويدعونا إلى التفكير فيها، فلا المقدونيين والإغريق كانوا أوربيين، ولا الجماعات العبرانية كانت كذلك، يقول إنه ركز في كتابه هذا على الركيزة الأقدم الخاصة بـ "أوربية اليونان القديمة"، وهو لا يستبعد أن يعالج في كتابات لاحقة له ثاني الركائز وأهمها "مسيحية أوربا".

يعتقد رامي رأفت بأن التاريخ ممتع لكنه فوضوي لكثرة ما أضيف له، وحذف منه، وأعيد طرحه وتقديمه في صور مختلفة، ولقد كانت سياسات بيوت الحكم هي المعنية دومًا بمثل هذا التشويه المتعمد، غير أنه مثلما فعل في كتابه السابق "النازيون العرب" وفيه تحدث عن الحرب العالمية الثانية وتأثيراتها على العالم العربي مقدمًا في ذلك رؤية جديدة تمامًا، فإنه يبحث دومًا عن ما لم يكن معلومًا لأسباب غالبًا ما تكون متعلقة بالسياسة وموازين القوى حينذاك، ليعيد تقديمه مرة أخرى لقرائه".