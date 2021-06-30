تفاصيل 12 ساعة تحقيقات مع «حسن راتب» انتهت بحبسه 4 أيام

انتهت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية بمحكمة زينهم بمنطقة السيدة زينب، من تحقيقاتها مع رجل الأعمال حسن راتب، في اتهامه بتمويل البرلماني السابق علاء حسانين وشهرته «نائب الجن»، وآخرين في التنقيب عن الآثار وتكوين تشكيل عصابي للإتجار في الآثار بمصر القديمة.

وعلى مدار 12 ساعة متواصلة استمرت التحقيقات مع رجل الأعمال حسن راتب، والذي نفى خلالها كافة التهم الموجهة له من الاشتراك في تشكيل عصابي يتاجر في الآثار ويهربها للخارج، انتهت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وأنكر حسن راتب تمويله عمليات التنقيب عن الآثار في المناطق القديمة من الصعيد ومصر القديمة وغيرها بقيمة مالية تصل لـ50 مليون جنيه، كما أدعى باقي المتهمين في اعترافاتهم.

وقال «راتب» في التحقيقات إن علاقته منقطعة مع نائب الجن عقب نصبه عليه في ملايين الجنيهات، وذلك بسبب خلافات مالية بينهما دفعته للزج باسمه في القضية، وأنه لا صلة له بالمتهمين.

ونفى معرفته بأماكن التنقيب واستخراج القطع الآثرية، وقررت النيابة تفتيش محل سكن المتهم للبحث عن وجود أي قطع أثرية من عدمه أو أي أحراز تخص القضية.

وظهر حسن راتب، في النيابة مرتديًا جلبابا أبيض وممسكا بيده «سبحة»، ووسط حراسة أمنية مشددة، وعقب إدخاله غرفة التحقيقات منذ الساعة الثانية عشرة مساءً، أنكر معرفته بالمتهمين، مشيرًا إلى تعرفه على علاء حسانين داخل حلقة ذكر، وأنه سبق واتهمه بالنصب عليه عدد من المرات، ووجود خلافات مالية بينهما.

وواجهت النيابة العامة رجل الأعمال حسن راتب بأقوال شقيق البرلماني السابق علاء حسانين، واعترافاته بعمليات التنقيب عن الآثار واتهامه بتمويله بملايين الجنيهات، ولكنه أنكر معرفته بالمتهمين وتمويلهما.

وحضر التحقيقات مع المتهم المحاميان خالد أبو بكر وطارق عبد الحميد.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على رجل الأعمال حسن راتب تنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التي تجريها سلطات التحقيق مع النائب البرلماني السابق علاء حسانين أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديًا في عمليات التنقيب عن الآثار.

وكشفت تحقيقات النيابة عن عمليات تمويل بملايين الجنيهات قدمها حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين عن قيام رجل الأعمال حسن راتب بدفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة جدد حبس علاء حسانين الذي تزعم تشكيل عصابة للإتجار في الآثار، بعد ضبطه وآخرين في التنقيب عن الآثار، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

وأوضحت التحقيقات أن علاء حسانين النائب البرلماني السابق المعروف إعلاميا بـ«نائب الجن والعفاريت» سبق اتهامه في 4 قضايا مماثلة من بينها قضية نصب واحتيال على رجل أعمال شهير يمتلك قناة فضائية.

وأضافت التحقيقات أن «نائب الجن والعفاريت» يتزعم عصابة للإتجار في الآثار، ويقوم بتمويل وتوفير الدعم اللازم للعصابة وتجميع القطع الأثرية تمهيدًا لتهريبها.

كانت معلومات وردت لقطاع أمن القاهرة عن قيام تشكيل عصابي بنهب ثروات الوطن والاتجار بالآثار واعتزام تهريب القطع الأثرية خارج البلاد بالمخالفة للقانون.

وأكدت التحريات قيام المتهمين بالتنقيب في عدة محافظات من بينها القاهرة والجيزة وتجميع القطع الأثرية داخل أحد المخازن؛ تمهيدًا لبيعها وتهريبها خارج البلاد وعلى الفور تم تشكيل فرق بحث مكبرة لكشف الملابسات وملاحقة المتهمين.

وبالعرض على النيابة العامة أمرت بضبط وإحضار المتهمين فى الواقعة وإعداد مأمورية أمنية داهمت أوكار المتهمين، وعثرت على كمية كبيرة من القطع الأثرية تقدر بنحو 201 قطعة.