أحمد السعيد مراد يشارك برواية «الزلزال» فى معرض الكتاب

صدر حديثا عن دار "حكاوى" للكاتب أحمد السعيد مراد رواية "الزلزال"، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ52، والتي حددتها هيئة الكتاب في الفترة من 30 يونيو وحتى الـ15 يوليو المقبل.

وقال أحمد السعيد مراد عن الرواية: "كتبت تأثرا بأنّات وصرخات ضحايا الاعتداءات الصهيونية والتي تفاعل معها كل العالم".

وأضاف مراد في تصريح خاص لـ"الدستور": "كان لزاما علىّ كتابة عمل يتناول الصراع الأبدي في المنطقة، فمع عصر السماوات المفتوحة نشأت أجيال جديدة تموهت عندهم تلك القضية، وضاعت وسط ضباب كثيف يحيط بها، وليس هناك أفضل من القص والحبطة المشوقة لهم لتجذبهم للمعرفة والبحث بعد ذلك، لذلك كتبت رواية الزلزال لتتناول أحداث الصراع العربي الصهيوني في قالب من المغامرات وسط أحداث وقصف غزة".

وجاء على الغلاف الخلفي للرواية "كيف تحوّلَ خالد من شابٍّ بسيطٍ يبيع الفاكهةَ بشوارع العريش، إلى مَحطّ انْتباه واهتمامِ أعْتى العقول في الموساد والمقاومة الفلسطينية ومخابراتنا؟! كيف دارتْ أكبرُ وأخطر عمليةٍ مخابراتيّة وسط أجواءِ القصفِ وركامِ غزّة؟ ما الحدثُ العالمي الكبيرُ الذي أشعلَ كلّ ذلك؟ مع تأكيد بأن جميع الأحداث من خيال المؤلف".

أما عن أحمد السعيد مراد فهو طبيب وروائي، عضو اتحاد كُتاب مصر، صدرت روايته الأولى "ملائكة وذئاب" في يناير 2008م، تلاها العديد من الروايات المطبوعة كان أشهرها:

"كتاب الأقدار" و "رُباع" و "ما لا تعلمون" و" لا تسألني لماذا أحببتها" و " سرداب قارون " و " الزعيم " وكانت آخر إصداراته رواية " الزعيم " والصادرة عن دار البشير للعلوم والثقافة، كما صدرت له بالمشاركة مع سامية أحمد سلسلة "فيمتوبايت" لمغامرات الخيال العلمي، ترجمت روايتيه "سرداب قارون"، ورباع" للغة الفارسية، ووصلت روايته "فريق السكمنتو" للقائمة القصيرة لجائزة الدكتور شومان للخيال العلمي.