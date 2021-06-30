استمرار انعقاد لجان التقنين السكنى بجنوب سيناء برئاسة نائب المحافظ

ترأست الدكتورة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء لجنة التقنين السكني لمتابعة ملفات التقنين السكنية لواضعى اليد بمدن طور سيناء ورأس سدر، وأبو رديس، ونويبع ، بمشاركة المستشار وليد السباعى، المستشار القانونى للمحافظة وكافة الجهات المعنية بالمحافظة، وممثلى المدن بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بمقر قاعة المركز المتقدم بمدينه شرم الشيخ.

وتابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أعمال اللجنة أثناء انعقادها وأثنى على الجهد المبذول ووجة بسرعة إنهاء إجراءات التقنين للمواطنين واضعي اليد، للتيسير على المواطنين وفقًا لأحكام القانون، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (48) لسنة 2017، وتحقيق المستهدف من التقنين بإنهاء ظاهرة وضع اليد على الأراضي ملك الدولة، والوصول بالمحافظة إلى محافظة خالية من ظاهرة وضع اليد.

وصدق محافظ جنوب سيناء، علي 9 حالات تصالح علي مخالفات البناء، بمدينة شرم الشيخ، بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، و وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً علي الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

وطالب محافظ جنوب سيناء، المواطنين بجميع مدن المحافظة بسرعة استيفاء المستندات اللازمة لسرعة الحصول علي التصديق النهائي بالتصالح لينعم المواطنون بالإقامة في منازلهم بدون أية مخالفات.

وفي سياق آخر قام فودة بزيارة كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ في إطار الزيارات الودية المتبادلة، التقي فيها المحافظ الانبا ابوللو اسقف سيناء الجنوبية ، الذي استقبل ورحب بحرارة بالمحافظ ومرافقيه مؤكداً علي روح المحبة والتآخي والتعاون.

وخلال اللقاء وافق المحافظ علي دراسة إقامة كنيسة بمنطقة نبق ومدينة دهب ، كما وافق علي دراسة إقامة كنيسة في الجزء الجديد من توسعات مدينة طور سيناء الجديدة تلبية لاحتياجات الإخوة المسيحيين الأقباط بهذه المنطقة.

كمارحب الأنبا أبوللو بفكرة ومقترح المحافظ باقامة وانشاء مسجد وجامع كبير بنويبع بجوار وعلي مقربة من الكنيسة الرئيسية حديثة الانشاءبنويبع تأكيداً للحمة الوطنية بين عنصري الأمة وتجذيراً لهذه الحقيقة التاريخية.

كما وافق فودة علي تطوير منطقة مقابر الإخوة المسيحيين بطور سيناء من خلال إقامة أعمدة إنارة ودورتين مياه رجالي وحريمي.

رافق المحافظ خلال الزيارة اللواء خالد متولي مفوض المحافظ للعلاقات الخارجية والمنح والإتصال السياسي، واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ.