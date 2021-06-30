الأربعاء.. مي حمزة وأحمد الزناتي يناقشان أعمالهما بالنيل الثقافية

تتنوع فقرات الحلقة الجديدة من برنامج كلمات الذي يقدمه الإعلامي خالد منصور على قناة النيل الثقافية في الرابعة والنصف من كل أربعاء، فيناقش رواية "لأجل تلك الليالي" لمي حمزة، وكتاب "خزانة الكتب الجميلة.. كيف نقرأ؟ ولماذا؟" اختيار وترجمة أحمد الزناتي.

في رواية "لأجل تلك الليالي" لمي حمزة، حاولت نجاة التخلص من حياتها بعد أن فقدت الأمل فيها، لكنها نجت من محاولة الانتحار و أصر الأطباء على عرضها على اختصاصي نفسي لتقييم حالتها و التأكد من عدم إقدامها على هذا الفعل مرة ثانية قبل مغادرتها المشفي، إلاّ أن الطبيب المختص الذي ستقابله و ستكون مضطرة لاحقا لإخباره بتفاصيل خيباتها كان هو أول من خذلها في الدنيا.

ومي حمزة كاتبة مصرية مواليد ١٩٨٤ تخرجت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية قسم إنجليزي (جامعة القاهرة) ٢٠٠٧، عملت في العديد من الوظائف في مجال إدارة الأعمال. انتقلت إلى الإمارات العربية المتحدة منذ عام ٢٠١٢ وحتى الآن. أدمن صفحة وجروب رشحلي لترشيحات الكتب.

كتاب "خزانة الكتب الجميلة.. كيف نقرأ؟ ولماذا؟" اختيار وترجمة أحمد الزناتي هو مجموعة من المقالات الأدبية المتنوعة في الأدب الغربي، بعضها مُترجم عن الألمانية والإنجليزية وبعضها مراجعة لأعمال مُترجمة بالفعل إلى العربية. الكتاب هو الجزء الأول من سلسلة كتب بعنوان "المختارات من الأدب الغربي"، تضمّ خلاصة مراجعات المؤلف/المترجم لنصوص مهمة في الثقافة الغربية.

وأحمد الزناتي كاتب ومترجم مصري. ليسانس ألسن قسم اللغة الألمانية (سنة 2000) ماجيستير إدارة الأعمال 2013. حصل على الجائزة الأولى في الرواية - مسابقة الشارقة للإبداع العربي 2016، عن رواية "البساط الفيروزي: في ذكر ما جرى ليونس السمّان، جائزة هيئة قصور الثقافة المصرية في الرواية 2017، عن رواية "مـاضــي"، كما صدرت له راوية "لعبة الخيول الخشبية" عن دار كيان المصرية 2019، وجائزة هيئة قصور الثقافة في القصة القصيرة 2021. وفي الترجمة والمقالات الأدبية: خزانة الكتب الجميلة" عن دار كلمات الكويتية 2018، وكتاب "حديث الطاولة" عن دار تُرجمان للترجمة والنشر، كتاب "طبول في الليل" عن دار مدارك (مزون) السعودية 2019، أنتَ جواب السؤال: رسائل هيرمان هسّه إلى الشباب (ترجمة عن الألمانية دار مدارك مزون 2021، قصة رواية – توماس وولف دار مرايا الكويت 2020، جُزر منعزلة – من رسائل ويوميات الكتاب العالميين – دار مرايا الكويت 2020، رماد وإبرة وقلم رصاص وعود ثقاب – قصص قصيرة لروبرت فالزر – دار مرايا الكويت 2020، حياة فتاة أو القديسة – مارتن فالزر (ترجمة عن الألمانية – الدار الأهلية الأردن 2021(>