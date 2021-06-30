الأربعاء 30 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«ثقافة جنوب سيناء» تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو (صور)

جنوب سيناء تحتفل
جنوب سيناء تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو

شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال فرع ثقافة جنوب سيناء الاحتفال بذكرى ثورة ٣٠ يونيو، وافتتاح المقصد العائلي بمدينة طور سيناء، حيث افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، المقصد العائلي بحضور قيادات المحافظة، ومدير عام ثقافة جنوب سيناء.

وأقيم حفلًا جماهيريًا على مسرح مقصد العائلة بالمدينة، بدأ بالسلام الجمهوري، أعقبه تلاوة لبعض آيات القرآن الكريم تلاها الشيخ محمد عبدالجليل.

وقدم محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة الشكر للمجهودات التي بذلت في إنجاح الاحتفال بذكرى ثورة ٣٠ يونيو المجيدة، مؤكدًا على افتتاح المسرح الصيفي بمدينة الطور خلال العام المقبل ليكون منارة لأهالي المدينة.

وبدأت أولي فقرات الحفل الغنائي بفرقة كورال شرم الشيخ "طوف وشوف" للموهبة أروي، ثم قدمت فرقة كورال نوبيع تحت التأسيس فقرة غنائية "حبيبتي يا مصر" للطفلة مريم أحمد.

كما شمل الحفل عرضًا استعراضيًا غنائيًا بعنوان "على البركة" للطفلة مرينا روماني، وقدم الطفل على حسن قصيدة شعرية في حب الوطن، وقدمت مواهب قصر ثقافة الطور فقراتها الغنائية "أهو دة اللي صار" رحمة مصطفي، حسان محمد أغنية بدوية.

واختتم الحفل بفرقة العريش للفنون الشعبية، والتي تضمنت فقراتها "السامر السيناوي، قيمو الأفراح، المهباش، رجال سينا"، مدير الفرقة محمد عرفات، المطرب غريب مؤمن، تدريب سامح الكاشف.

وتستعد قصور الثقافة على مستوى الجمهورية للاحتفال بذكرى 30 يونيو ببرامج منوعة للاحتفال.

جنوب سيناء تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو
جنوب سيناء تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو
جنوب سيناء تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو
جنوب سيناء تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو
جنوب سيناء تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو
جنوب سيناء تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو
جنوب سيناء تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو
جنوب سيناء تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو
جنوب سيناء تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو
جنوب سيناء تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو
جنوب سيناء فودة الثقافة 30 يونيو حفل

رئيس التحرير

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