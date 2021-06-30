الأربعاء 30 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكرملين: دعونا لا نفكر فى احتمال اشتباك نارى مع دول الناتو

الكرملين
الكرملين

امتنع المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن الحديث عن تبعات محتملة لوقوع اشتباك ناري بين روسيا ودول الناتو.


وقال بيسكوف ردًا على سؤال عما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مستعدًا لإعطاء أوامر بإطلاق النار على سفينة تابعة لحلف الناتو في حالة تكرار حادث مدمرة "ديفيندر" البريطانية (التي اتهمتها روسيا بانتهاك مياهها قرب سواحل شبه جزيرة القرم، الأربعاء الماضي)، "دعونا لا نتحدث عن هذه السيناريوهات، ذلك أن الأقوال تتحول إلى أفعال أحيانا لا سمح الله! لذا فلا يجب التفكير ولا الحديث عن هذا الموضوع. لكن يبدو لي أن علينا جميعا أن ندرك كمواطنين روس أن رئيسنا مستعد لعمل ما في وسعه دفاعًا عن بلادنا إذا استدعت الضرورة".


وأضاف بيسكوف أن موسكو تفهم جيدًا سبب وقوع الحادث مع المدمرة البريطانية، الذي وصفه بـ "الاستفزاز المدروس والمقصود".

 

وعلى صعيد آخر، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن التدريبات المشتركة بين أوكرانيا وحلف الناتو "استفزاز" يراد منه تكريس حالة عدم الاستقرار بطول حدود أوكرانيا مع روسيا.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قالت زاخاروفا في تصريحات صحفية: "نرى بوضوح أن لهذه التدريبات هدفين كبيرين. أولاهما هي دوامة حالة عدم الاستقرار بطول الحدود الروسية، إنه استفزاز بهدف دفعنا إلى رد والرد لا بد منه لأننا دولة سيادية ذات حدود سيادية.. وتقديم هذا الرد بإلحاح على أنه أعمال عدوانية ليس سوى ممارسة استفزازية".

 

وتابعت: "أما الهدف الثاني فهو نقل أنواع مختلفة من المعدات والأسلحة والعتاد إلى أوكرانيا وتركها هناك".

 

وأشارت المتحدثة باسم الوزارة إلى أن هناك سبعة تدريبات تجريها دول الناتو "في أراضي هذه الدولة" خلال العام الجاري. 


أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو)، اليوم الجمعة، أن أمين العام يانس ستولتنبرج، سيشارك الإثنين المقبل، في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي المناهض لتنظيم (داعش)، والذي تستضيفه العاصمة الإيطالية روما.

روسية روسي الرئيس روسيا فلاديمير بوتين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء الرئاسة الرئيس الروسي المتحدث باسم الرئاسة الروسية المتحدث باسم دميترى بيسكوف الرئاسة الروسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الحرب ضد الإرهاب والفساد تكفى وتزيد

الأكثر قراءة

نسبة الرطوبة 90.. موعد انكسار الموجة الحارة

«بجلباب أبيض وسبحة».. تفاصيل 4 ساعات قضاها حسن راتب فى غرفة التحقيقات

مصدر بجامعة طنطا يفجّر مفاجأة في أزمة «فتاة الفستان»

حبس حسن راتب 4 أيام بتهمة «تمويل التنقيب عن الآثار»

«الصحة»: تسجيل 261 إصابة جديدة بكورونا و23 حالة وفاة

ترحيل حسن راتب لقسم مصر القديمة فى قضية «الجن والآثار»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

أُم أنجلو

ماجد حبته

يوم استردّ المصريون وطنهم

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عن ثورة يونيو.. التاريخ يقول!

الحسين عبدالرازق

محطات ما قبل ٣٠ يونيو!

ماجد حبته

نيران غير صديقة

د.أحمد الخميسى

بيير بورديو.. آليات الإعلام الدولى                                                              

محمد مرعي

ماذا لو لم تحدث «30 يونيو»؟

محمود خليل

سليمان الجوسقى.. شيخ أهلكه «الطموح»

صور

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

«نهار الشقيانين».. حيل أصحاب المهن الشاقة للهروب من الحرارة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صلاة مباركة وسيرة نتنياهو.. طقوس افتتاح سفارة إسرائيل في الإمارات (فيديو)

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة احتجاجية فى سلوان

اشتباكات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين عقب هدم متجر فى سلوان