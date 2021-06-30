الأربعاء 30 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الحماية المدنيه بمدرية أمن المنوفيه تنقذ فتاه من الغرق الق بنفسها في بحر شبين لخلافات عائله

الحماية المدنية تنقذ فتاة من الغرق بالمنوفية

شرطة المسطحات
شرطة المسطحات

تمكنت شرطة الحماية المدنية التابعة لمحافظة المنوفية من إنقاذ فتاة حاولت الانتحار بإلقاء نفسها في بحر مدينة شبين الكوم بسبب خلافات عائلية على تكاليف شراء جهاز عرسها. 

 

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من مدير المسطحات المائية، يفيد بانقاذ فتاة خريجة كلية إعلام، ألقت نفسها في المياه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة، وتحرير محضر بالواقعة بدائرة مركز شبين الكوم.

 

وأكد  مصدر أمني في تصريحات خاصة لموقع “الدستور” ، أن مدير أمن المنوفية، وجه في وقت سابق بإنشاء منطقة مركزية لقوات المسطحات المائية، ونجحت المسطحات المائية في المنطقة من إنقاذ الفتاه واخراجها من المياه .

 

وأضاف المصدر أن الفتاة، حاولت الإنتحار في بحر شبين الكوم عاصمة المحافظة، بعد إصرارها علي الإنتحار، بسبب خلافات بينها وبين أسرتها لصرفها مبالغ مالية لشراء "عفش" زواجها، ومشادة الأسرة معها .


وأكد المصدر  أن الفتاة خريجة كلية الإعلام، وعمرها 28 سنة، وألقت نفسها في بحر شبين الكوم، مؤكدا أن قوات الإنقاذ ألقت إليها طوق النجاه ولكنها رفضت الإمساك به مصممة علي الإنتحار، ولكن المسطحات المائية تمكنوا من إنقاذها.

محافظة المنوفية الحماية المدنية مستشفى مصابين مصدر أمني

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