صندوق النقد: الاقتصاد المصري بدأ مرحلة التعافي

توقعت سيلين ألآر، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا في العام 20-21 يبلغ 2.8%، مشيرة إلى أن مرحلة التعافي بدأت بالفعل، وسيكون هناك نهوض أقوى في العام القادم بنسب نمو تصل إلى 5.2%.

وأكدت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي مصر في لقاء عبر تطبيق "زووم" خلال برنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، أن التعافي الاقتصادي في مصر والعالم لازال مشوبا بحالة "عدم اليقين" جراء الجائحة.

وتابعت: بالنسبة للعام المالي ٢٠٢١، لازلنا نتوقع نموا يبلغ 2.8%، ونرى أن التعافي قد بدأ مع توقعات بنهوض أقوي في العام المالي القادم يصل بالنمو إلى 5.2%، إلا أن التعافي يظل مشوبا بحالة من "عدم اليقين" بسبب ظروف الجائحة" ليس فقط في مصر ولكن في جميع أنحاء العالم ولذا سيكون مهما أن نهتم بنقطة الضعف.