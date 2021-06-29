الثلاثاء 29 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

صندوق النقد: الاقتصاد المصري بدأ مرحلة التعافي

جريدة الدستور

توقعت سيلين ألآر، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، أن يحقق الاقتصاد  المصري  نموًا في العام 20-21 يبلغ 2.8%،  مشيرة إلى أن مرحلة التعافي بدأت بالفعل، وسيكون هناك نهوض أقوى في العام القادم  بنسب نمو تصل إلى 5.2%.

وأكدت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي مصر في لقاء عبر تطبيق "زووم" خلال برنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، أن التعافي الاقتصادي في مصر والعالم لازال مشوبا بحالة "عدم اليقين" جراء الجائحة.

وتابعت: بالنسبة للعام المالي ٢٠٢١، لازلنا نتوقع نموا يبلغ 2.8%، ونرى أن التعافي قد بدأ مع توقعات بنهوض أقوي في العام المالي القادم  يصل بالنمو إلى 5.2%،  إلا أن التعافي  يظل مشوبا بحالة من "عدم اليقين" بسبب ظروف الجائحة" ليس فقط في مصر ولكن في جميع أنحاء  العالم  ولذا سيكون مهما أن نهتم بنقطة الضعف.

 

التفاصيل..

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر القوية

الأكثر قراءة

حبس حسن راتب 4 أيام بتهمة «تمويل التنقيب عن الآثار»

«أمهم بتزغرط».. تفاصيل سحل شابين لسيدة فى الدقهلية

«بجلباب أبيض وسبحة».. تفاصيل 4 ساعات قضاها حسن راتب فى غرفة التحقيقات

نسبة الرطوبة 90.. موعد انكسار الموجة الحارة

محمد الباز يكتب.. مشوار الجمهورية الجديدة 

مصدر بجامعة طنطا يفجّر مفاجأة في أزمة «فتاة الفستان»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

أُم أنجلو

وائل لطفي

الحرب ضد الإرهاب والفساد تكفى وتزيد

ماجد حبته

يوم استردّ المصريون وطنهم

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عن ثورة يونيو.. التاريخ يقول!

الحسين عبدالرازق

محطات ما قبل ٣٠ يونيو!

ماجد حبته

نيران غير صديقة

د.أحمد الخميسى

بيير بورديو.. آليات الإعلام الدولى                                                              

محمد مرعي

ماذا لو لم تحدث «30 يونيو»؟

صور

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

«نهار الشقيانين».. حيل أصحاب المهن الشاقة للهروب من الحرارة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صلاة مباركة وسيرة نتنياهو.. طقوس افتتاح سفارة إسرائيل في الإمارات (فيديو)

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة احتجاجية فى سلوان

اشتباكات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين عقب هدم متجر فى سلوان