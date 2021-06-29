الثلاثاء 29 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الباز يكشف: 3 ملامح أساسية للجمهورية الجديدة

د. محمد الباز
د. محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث لأول مرة عن الجمهورية الجديدة كان في مارس 2021، وتحديدًا في "يوم الشهيد"، لأن الرئيس السيسي يدرك جيدًا أن الشهداء دفعوا حياتهم وأنهم أصحاب الإنجاز في الحفاظ على البلد ودفعها للأمام.

 

وأضاف الباز خلال "البساط أحمدي" في بث مباشر على صفحته على "فيسبوك"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عندنا التقى القوى السياسية والدينية والحزبية في 3 يوليو 2013 قال إن القرار الذي تم اتخاذه ليس بالسهل، ولكن رجال الشرطة والجيش سيتحملونه، وسنقابل الرصاص وسنأخذه في صدرنا نيابة عن الشعب المصري، لأننا لا نقبل بأي أذى للشعب المصري.

 

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