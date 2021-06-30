الأربعاء 30 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لمصابى حادث تصادم ٦ سيارات بالمعادى

تصادم ٦ سيارات بالمعادى
تصادم ٦ سيارات بالمعادى

أمرت نيابة المعادي الجزئية، اليوم الثلاثاء، طلب تحريات المباحث في تصادم ٦ سيارات، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين وإعداد تقرير حول حالة كل مصاب.

 

وأكد مصدر بمديرية أمن القاهرة أنه تم نقل ضحايا حادث تصادم ٦ سيارات على دائري المعادي لمستشفى البنك الأهلي لمحاولة إسعافهم.

 

وأوضح المصدر أنه يتم حاليًا رفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية والكشف عن مصابين والوفيات داخل السيارات المتفحمة.

 

وشهد دائري المعادي حادث سير مروع عقب تصادم ٦ سيارات وتفحم واحدة. 


البداية بتلقي قسم شرطة البساتين بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بالقاهرة يفيد وقوع مصادمة بين ٦ سيارات، ووجود مصابين أعلى الدائري التابع لدائرة قسم شرطة البساتين، وبالانتقال والفحص تبين اصطدام ٦ سيارات ملاكي مع أجرة وإصابة عدد كبير من مستقليها وجارٍ فحص عدد المصابين ورفع آثار الحادث لبيان وجود وفيات من عدمه.


تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابة للتحقيق، والتي أصدرت قرارها السابق.

 

وجار سماع أقوال السائقين ومالكي السيارات المتسببين في الحادث؛ لبيان أسباب وقوعه وبالانتقال إلى الحالة المرورية أعلى محور 26 يوليو، إذ سجل زحاماً للقادم من الطريق الصحراوي حتى أعلى منطقة المنصورية.


 وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

 

كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول عن حالة الطرق.

نيابة المعادي الجزئية تحريات المباحث الحالة الصحية حادث تصادم ٦ النيابة شهود دائري المعادي

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