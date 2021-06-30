الأربعاء 30 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بمحطة تسمين الماشية والمجزر

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بمحطة تسمين الماشية والمجزر

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمتابعة سير العمل وتجهيزات محطة تسمين الماشية بمنطقة القابوطي الجديد ومجزر القابوطي ضمن الاستعداد المبكر لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

 

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ والدكتور فؤاد البدويهى مدير محطة تسمين الماشية والدكتور عاطف عيسي مدير الطب البيطري والدكتورة مشكاة نور.

 

وأكد المحافظ أن محطة تسمين الماشية التي تعد واحدة من أكبر المشروعات من نوعها على مستوى الجمهورية ستوفر حوالى ٢٠٠٠ رأس ماشية ، في إطار استعدادات المحافظة لعيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن المحطة توزع لعدد من المحافظات وكذلك منافذ البيع بالمحافظة لتغطية احتياجات السوق   بأسعار تنافسية تقل عن أسعار السوق المحلى لتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك بالإضافة لتوفير كافة الدعم للمحطة لتوفير كافة المتطلبات من الماشية المواطنين خلال عيد الأضحى.

 

وأشار المحافظ إلى أن محطة تسمين الماشية حققت أعلى معدل نمو في تربية وإنتاج اللحوم على مستوى الجمهورية، بعد أن حققت الهدف الرئيسي منها وهو الإكتفاء الذاتي من إنتاج اللحوم الحمراء للمحافظة بعد تطويرها وتحويلها إلى مركز لتوزيع اللحوم للمحافظات المجاورة، وواحدة من أهم مراكز تصنيع اللحوم ومنتجات الألبان على مستوى مصر.

 

وأضاف أنه يجري الحجز لعجول الأضاحي والخراف الحية بأسعار مميزة أقل من مثيلاتها في الأسواق قريبا، وسيتم توفير اللحوم بأسعار مناسبة أيضًا بجميع المنافذ والسيارات المنتشرة بكافة الأحياء ومدينة بورفؤاد استعدادا لعيد الأضحى.

 

و المشروع يتكون من محطتين إحداهما محطة (أ) وتشمل 4 حظائر والأخرى محطة (ب) وتشمل حظيرتين، فضلًا عن وحدة متكاملة لتجهيز وتصنيع اللحوم وتعبئتها للتوزيع على المستويين المحلي والدولي ومنافذ ثابتة، وسيارات ثلاجة كمنافذ متنقلة تنتشر في أنحاء المدينة.

عقد محافظ اجتماع عيد تجهيزات

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