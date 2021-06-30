الأربعاء 30 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 30 طن مخلفات وإزالة تجمعات جامعى الكراتين جنوبى المنيا

رفع مخلفات
رفع مخلفات

قاد هشام فايز نائب رئيس مركز ومدينة المنيا حملة مكثفة لرفع الاشغالات ونظافة الشوارع بحي جنوب المدينة نجحت خلالها في رفع 30 طن مخلفات وتراكمات صلبة وقمامة ونقلها للمقلب العمومي.

 

كما تمكنت من رفع جميع تجميعات فرز الكراتين بشارع النسوان بعد شكاوي أهالي الشارع من سيطرة بعض الخارجين علي القانون علي قطع أرض وتشوين وتعبئة الكراتين بها لفرزها. 

 

قال هشام فايز نائب رئيس المركز والمدينة إنه قد انطلقت الحملة بحي جنوب مستهدفة في المقام الأول التعامل مع عدد شكاوي الأهالي من سوء حالة النظافة واستيلاء عدد من الخارجين على بعض قطع الأراضي واستغلالها في تشوين وتعبئة الكراتين واعتبارها محطة فرز للمخلفات الورقية حيث تمكنت الحملة من تحرير هذه المساحات المتعدي عليها وإزالة كافة ما بها من أشغال وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.

 

وأوضح أيمن حسانين رئيس حي جنوب المنيا أن، الحملة تمكنت من رفع 30 طن تراكمات ونقلها إلى المقالب العمومية بالظهير الصحراوي، والتمكن من رفع جميع تجمعات الكراتين وفتح شارع النسوان في الاتجاهين دون أي معوقات ورفع السيارات القديمة من على الجانبين بمساعدة إدارة مرور المنيا.

 

وأضاف شريف محمد سكرتير حي جنوب المدينة أنه ولأول مرة من سنوات يتم تنفيذ مثل هذه الحملات الهادفة في المقام الأول لأحداث طفرة في مجال العمل على الأرض وتمهيد الشوارع ونظافتها حيث أصبح شارع ترعة النسوان خالي تماما من أي إشغال طريق أو تجمعات كراتين أو مخلفات وتراكمات مباني حيث تم تمشيطه ومسحه بالمعدات وتمشيطه ليصبح نظيف وجميل وبدون اشغالات وعلى مدار الساعة. 

رفع مخلفات
رفع مخلفات
رفع مخلفات
رفع مخلفات
رفع مخلفات
رفع مخلفات
رفع مخلفات
رفع مخلفات
رفع مخلفات
رفع مخلفات
رفع مخلفات
رفع مخلفات
رفع مخلفات
رفع مخلفات
رفع مخلفات
رفع مخلفات
رفع مخلفات
رفع مخلفات
رفع مخلفات
رفع مخلفات
رفع مخلفات
رفع مخلفات
رفع مخلفات
رفع مخلفات
رفع مخلفات
رفع مخلفات
رفع مخلفات
رفع مخلفات
رفع مخلفات
رفع مخلفات
رفع مخلفات
رفع مخلفات
رفع مخلفات
رفع مخلفات
المنيا حي جنوب شارع النسوان تجميعات الكراتين هشام فايز العميد محمد صلاح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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