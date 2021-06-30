الأربعاء 30 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة شخصين فى حادث انقلاب دراجة بخارية ببنى سويف

انقلاب دراجة بخارية
انقلاب دراجة بخارية

أصيب عاملان، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب دراجة بخارية بطريق «القاهرة-أسيوط» الصحراوي القديم بدائرة محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وتلقى مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف بإشراف الدكتور أشرف عوض يعقوب مدير المرفق، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب بطريق «القاهرة- أسيوط» الصحراوي القديم بدائرة محافظة بني سويف.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين وهما تامر سيد عويس 17 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيمن، وعودة كامل حمودة، 20 سنة، مصابًا بسحجات وكدمات بالجسم، مقيمان بسنور، وتم نقلهما إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف الجامعي، لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الإسعافات الأولية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد شعبان، مدير مستشفيات جامعة بني سويف، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وفي سياق منفصل، لقيت مسنة مصرعها وأصيب آخر في حادث انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بقرية صفط ميدوم التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.

وتلقى مرفق هيئة الإسعاف فرع بني سويف بإشراف الدكتور أشرف عوض يعقوب مدير المرفق، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغًا يفيد بوقوع حادث انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بقرية صفط ميدوم التابعة لمركز الواسطى.

بني سويف محافظة مستشفيات سيارات الإسعاف دراجة بخارية شرطة النجدة

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