استقرار فى أسعار مواد البناء اليوم.. والحديد يسجل 14300 جنيه للطن

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن هناك حالة من الاستقرار في أسعار مواد البناء خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف الزيني، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن أسعار الحديد سجلت سعرًا يبدأ من 14200-14600 جنيه للطن، بينما يتراوح سعر المستهلك بين 14300-14700 جنيه للطن.



وأوضح رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، أن هناك استقرارًا في أسعار الأسمنت عند 675-800 جنيه للطن سعر المصنع وللمستهلك 750-850 جنيها للطن، وسجلت أسعار الأسمنت الأبيض 2350-2450 جنيها تسليم أرض مصنع، وسجل سعر المستهلك 2500-2650 جنيها للطن.

وأفاد رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، أن سعر الأسمنت المخلوط يتراوح بين 550-600 جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 600-650 جنيها للطن.

وارتفعت صادرات مصر من الحديد والصلب خلال أول 4 أشهر من 2021 لتسجل 460 مليون دولار مقابل 183 مليون دولار أول 4 أشهر من 2020 بنسبة ارتفاع 152% لتسجل صادرات الحديد طفرة كبيرة خلال الفترة المذكورة.

وكشف تقرير حديث لمجلس مواد البناء، أن إيطاليا أكبر دولة مستوردة للحديد والصلب مسجلة 172.4 مليون دولار أول 4 أشهر من 2021 مقابل 17.4 مليون دولار فقط بنفس الفترة من 2020 بارتفاع 632 %، وارتفعت الصادرات إلى أسبانيا مسجلة 92.4 مليون دولار مقابل 19.7 مليون دولار بارتفاع 368 %، كما سجلت الصادرات للبرازيل 39.9 مليون دولار مقابل 528 ألف دولار فقط بنفس الفترة العام الماضى.

وسجلت صادرات مصر من الحديد والصلب للبرتغال 24.5 مليون دولار مقابل 101آلاف دولار، في حين سجلت الصادرات إلى تركيا 10.8مليون دولار مقابل 1.13 مليون دولار، رومانيا بلغت الصادرات لها 9.5 مليون دولار مقابل 277 ألف دولار.