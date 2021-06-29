تحالف عالمى جديد يوسع أعماله فى مصر ويستهدف شركات قطاع التكنولوجيا

أعلنت شركة شنايدر إلكتريك الفرنسية عن تأسيس تحالف عالمي جديد مع شركة هيوليت باكارد إنتربرايز HPE العالمية من أجل توسع أعمال تلك الشركات في مصر، ويستهدف التحالف شركات مراكز البيانات وقطاع التكنولوجيا العاملة في مجال إدارة الطاقة والتحكم الآلي، لتلائم احتياجات مهندسي وشركات دمج النظم، ومراكز البيانات، وتكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقدته الشركتان في مصر بحضور رامي مصطفى نائب رئيس قطاع المشروعات وتكنولوجيا المعلومات لشنايدر إلكتريك مصر وشمال إفريقيا والمشرق العربي، ومحمد وصفي مدير هيوليت باكارد إنتربرايز مصر، وعدد من الصحفيين.

تحالف عالمي جديد يوسع أعماله في مصر ويستهدف شركات مراكز البيانات

ويهدف التحالف الجديد بين شنايدر إلكتريك وهيوليت باكارد إنتربرايز لإطلاق حزمة منتجات صنعت خصيصًا لتلائم احتياجات مستخدمي حوسبة الحافة في قطاعات كثيرة من بينها مزودو خدمات الاتصالات والبنوك والتجزئة، مما سينعكس إيجابًا على سرعة معالجة البيانات وتعزيز الأداء وخفض تكاليف التشغيل وجعل التطبيقات والخدمات أكثر اعتمادية.

من ناحية أخرى، من المقرر أن يساهم التحالف الجديد في دخول شنايدر إلكتريك لأسواق وقطاعات جديدة تشمل مزودي خدمات الاتصالات والمؤسسات المصرفية وشركات التجزئة، وذلك من خلال التنسيق والتعاون مع هيوليت باكارد إنتربرايز لتزويد شركات ومحترفي دمج الأنظمة ومراكز البيانات وقطاع تكنولوجيا المعلومات بالمنتجات التي تمكنهم من رفع أدائهم وتحقيق نتائج جيدة، وبالتالي الوصول بقدراتهم إلى أقصى مستوى ممكن.

وفي هذا السياق، أعرب رامي مصطفى، نائب رئيس قطاع المشروعات وتكنولوجيا المعلومات لشنايدر إلكتريك مصر وشمال إفريقيا والمشرق العربي، عن اعتزازه بالتحالف الجديد مع هيوليت باكارد الذي سيكون بمثابة إضافة جديدة للسوق المصرية، مشيرًا إلى أن هدف الشركتين في المقام الأول هو خدمة السوق المصرية وتلبية تطلعاتهم بما يحقق المصلحة لكافة الأطراف ذات العلاقة.

وأضاف مصطفى أن إقبال شنايدر إلكتريك على التحالفات مع الشركات العالمية العاملة في مصر يأتي انطلاقًا من تعاملها في قطاع الطاقة والتحكم الآلي بالإضافة إلى هدفها النهائي وهو إرضاء عملائها وتزويدهم بمختلف المنتجات والخدمات التي من شأنها تعزيز أعمالهم وأنشطتهم.

من جانبه، أعرب محمد وصفي مدير شركة هيوليت باكارد إنتربرايز مصر، عن سعادته بالتحالف الجديد مع شنايدر إلكتريك، والذي يأتي في إطار حرص شركته على خدمة عملائها بالمنتجات والخدمات فائقة الجودة من خلال إقامة الشراكات والعلاقات المميزة مع الشركات الرائدة في الأسواق.

وأضاف وصفي أن التحالف مع شنايدر إلكتريك هو باكورة التعاون المثمر بين الشركتين من أجل تزويد الأسواق بمصر والمنطقة بالحلول والمنتجات المستدامة في ضوء التطورات التكنولوجية الهائلة والحاجة لحلول مبتكرة تساهم في تعزيز كفاءة الأعمال وخفض التكاليف التشغيلية.