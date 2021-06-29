«الإحصاء»: 54% انخفاضا في واردات التبغ خلال 3 أشهر

أظهرت الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع واردات من تبغ مفروم أو مكبوس أو للمضغ لـ38.6 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 84.4 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض 45.7 مليون دولار بنسبة 54.2% خلال عام.



وأضاف جهاز الإحصاء، أن واردات مصر من تبغ ورق دخان سجلت هى الأخرى تراجع إلى حدود 13.5 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 145.3 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت قيمته 131.8 مليون دولار خلال عام.



وأشار جهاز الإحصاء، إلى أن واردات السلع الوسطية بلغت 6.4 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 6.2 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 200 مليون دولار خلال عام، كما سجلت واردات المواد الخام ارتفاعًا إلى حدود 2.6 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 2.4 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 200 مليون دولار خلال عام.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجاري إلى 2.69 مليار دولار خلال شهر مارس 2021 مقابل 3.59 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 25.2 ٪.



ولفت جهاز التعبئة والإحصاء، إلى ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 43.5٪ حيـث بلغت 3.41 مليار دولار خلال شهـر مارس 2021 مقابل 2.38 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع، وأهمها (أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 54.2٪، ملابس جاهزة بنسبة 49.3٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 18.4٪ ، بطاطس بنسبة 1.1 ٪).

بينما انخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر مارس 2021، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (البرتقال بنسبة 72.4 ٪ ، فواكه طازجة بنسبة 71.4 %، أسمدة بنسبة 40.5٪، منتجات البان بنسبة 1.7 ٪).