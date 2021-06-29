أبرزها العطس.. أعراض الإصابة بكورونا بعد تناول اللقاح

تتجه أنظار العالم أجمع لمزيد من المعلومات فيما يخص فيروس كورونا خاصة بعد ظهور اللقاحات ومدى فعاليته والمفاضلة ما بين الأنواع المختلفة، لكن هناك من يظهر عليهم أعراض الإصابة عقب تناولهم اللقاح.

السطور التالية تفسر علامة للأشخاص بإصابتهم بكورونا بعد اللقاح.

وفقًا لموقع health بحسب دراسة أجراها باحثون بالتعاون مع شركة "زوي" لعلوم الصحة، أن أعراض الإصابة بالفيروس ظهرت على أشخاص تلقوا التطعيمات وآخرين لم يتلقوها، فوجدت أن العطس أكثر من المعتاد يمكن أن يكون علامة على الإصابة بالمرض لكنها تقتصر على من تلقوا التطعيمات.

وظهر ذلك عن طريق تطبيق يطلق عليه ZOE COVID Symptom Study قام بتفعيله أطباء وعلماء فى مستشفى ماساتشوستس العام، وغيرهم لجمع بيانات تطوعية من المشاركين.

وأطلق الباحثون من خلال دراسة البيانات أن "الأشخاص الذين تم تطعيمهم ثم ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، كانوا أكثر إبلاغا عن العطس كواحد من الأعراض، مقارنة بأولئك الذين لم يتلقوا اللقاح، فهناك صلة بين العطس والكورونا ليست قوية جدا، لذا يجب أن تظل متيقظا للأعراض العشرين (الأخرى) للمرض، سواء تم تطعيمك أم لا".

ويقول الباحثون إن العطس ليس من الأعراض الأساسية للكورونا ، وهو على الأرجح علامة على الإصابة بنزلات البرد، أو الإنفلونزا، أو الحساسية، وعلينا أن ندرك أن التطعيمات لا تعط حماية كاملة من الكوفيد بينما اللقاحات تعطي نسب معينه في الحماية وليست نسبة المئة في المائة، ولكن من تلقوا اللقاح وأصيبوا تأتي أعراضهم أخف وأقصر أو دون أعراض تمامًا.