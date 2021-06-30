ريم البارودى وباسم سمرة ومصطفى خاطر أبرز الحضور بختام مهرجان أسوان

بدء منذ قليل حفل ختام مهرجان أسوان السينمائي لأفلام المرأة، وسط حضور عدد من الفنانين على السجادة الحمراء، وهم الفنانة صفية العمري، ومصطفى خاطر، وريم البارودي، وباسم سمرة، وجميلة عوض، وشريف رمزي، وهنا شيحة، والدكتورة عزة كامل، والسيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان، والكاتب الصحفي حسن أبو العلا مدير عام المهرجان.

ويقدم حفل الختام الإعلامية رباب الشريف، ويقوم بالإخراج المسرحي هشام عطوة، فيما يتولي المخرج عبد الرحمن نصر الإخراج والنقل التليفزيوني علي الهواء مباشرة بقناة "نايل سينما".

واختتمت أمس فعاليات ورش هذا العام وقام برعايتها ودعمها وزراة الثقافة والسياحة ومحافظة أسوان والاتحاد الأوروبي واتحاد المراكز الثقافية الأوربية ومؤسسة دروسوس ومؤسسة بلان انترناشونال مصر، وتهدف الورش لنشر الثقافة السينمائية في الصعيد وجذب أكبر عدد من الشباب وتدريبهم في كل مجالات السينما لخلق كوادر جديدة تفيد صناعة السينما.

وقررت إدارة المهرجان إهداء الدورة الخامسة لاسم المخرجة التونسية مفيدة التلاتلي والكاتبة الكبيرة كوثر هيكل، تقديرا لما قدمتاه طوال رحلتهما من عطاء وإبداع فني مميز.ويرأس لجنة تحكيم الفيلم الطويل الفنانة القديرة صفية العمري وتضم في عضويتها المخرجة الهولندية أنجريت فيتسما والمخرجة الألبانية لينديتا زتشياري والمبرمج الروماني أوكتافيان دانسيلا.

كما تضم لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير في عضويتها الممثلة المصرية هنا شيحة، والمخرجة اليونانية إيوانا كريونا والمخرج السوري روش عبد الفتاح.

وترأست المخرجة الفلسطينية نجوي نجار لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي من بين الأفلام المشاركة بمسابقة الفيلم الطويل، وتضم اللجنة في عضويتها الفنان شريف رمزي والإعلامية المغربية فاطمة النوالي رئيسة مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي والمخرج والمنتج شريف مندور.

وتضم لجنة تحكيم جائزة الفيلم المصري الفنانة التونسية درة والفنان أحمد مجدي والمنتج هشام سليمان، كما تشكلت لجنة تحكيم جمعية نقاد السينما المصريين هذا العام برئاسة الناقدة ماجدة موريس وعضوية الناقد خالد محمود والناقد محمد سيد عبد الرحيم.

واستحدث المهرجان هذا العام مسابقة جديدة لأفلام الورش التي ينظمها علي مدار العام، ويعرض خلالها الأفلام التي أنجزها طلاب الورش تحت إشراف مدربيهم وتضم اللجنة في عضويتها الفنانة سلوي محمد علي والفنان أحمد وفيق والمنتج صفي الدين محمود.

ويعقد مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة والاتحاد الأوروبي واتحاد المراكز الثقافية الأوروبية وبرعاية المجلس القومي للمرأة ومحافظة أسوان ونقابة السينمائيين ومؤسسة أكت.

مهرجان أسوان السينمائي

مهرجان أسوان السينمائي

مهرجان أسوان السينمائي

مهرجان أسوان السينمائي

مهرجان أسوان السينمائي

مهرجان أسوان السينمائي