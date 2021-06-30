الأربعاء 30 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أقوال الشهود فى إتهام 3 أشقاء بقتل عاطل وإلقاء جثته بمنطقة جبلية بالشرابية

جثة
جثة

تستكمل" الدستور" نشر التفاصيل الكاملة حول اتهام 3 أشقاء بقتل عاطل وإلقاء جثته في منطقة جبلية، في القضية رقم 1210/2 لسنة 2021 جنايات الشرابية، والمقيدة برقم 120 لسنة 2021 كلى شمال القاهرة.

 

وفي هذا التقرير نستعرض أقوال الشهود حول الواقعة.

جاء بأقوال " م.ح"، سائق توك توك بانه تقابل مع المتهم الأول وأخبره الأخير بمضمون الواقعة وانه قام بقتل المجني عليه واصطحبه لمكان تواجد جثمان المجني عليه فأبصر الجثمان ملفوف في كيس بلاستيكي أسود اللون وأبصر المتهم الثالث يمحو آثار دماء جثمان المجني عليه وطلب منه المتهم إخفاء جثمان المجني عليه باستخدام الدراجة البخارية قيادته الا انه رفض.
 

وكشف قرار الإحالة الذي أعدته النيابة العامة، أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، أن النيابة العامة تتهم "يوسف. ف" ۱۸ سنة، طالب ، و"محمد. ف، السن، ۲۵ سنة، المهنة، فرد أمن في بنك، "أحمد. ف" ، السن، ۲۹ سنة، المهنة، فني تبريد وتكييف، لأنهم في يوم 3 أغسطس 2020 بدائرة قسم شرطة الشرابية محافظة القاهرة، المتهم الأول قتل عمدا المجني عليه "ايهاب م" بغير سبق إصرار أو ترصد، بأنه إثر خلافات سابقة بينهما وحال تهديد المجني عليه له بسلاح أبيض "سكين" ، رد التهديد الواقع عليه بأن كال له ضربة قاسية بقطعة حديدية استقرت برأسه افقدته وعيه وسقط أرضا فتجاوز المتهم رد الاعتداء وتولدت إليه نية إزهاق روحه فاستل السلاح الأبيض من يد المجني عليه وانهال عليه طعنا بأنحاء متفرقة من جسده قاصدا إتمام مبتغاه بالخلاص منه فأحدث به الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية المرافق بالأوراق والتي أودت بحياته.

 

كما أحرز سلاح أبيض (سكين)، أداة (قطعة حديدية) واستخدمها في التعدي على المجني عليه "ايهاب.م" دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية.

 

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين الثاني والثالث أخفيا جثة المجني عليه "ايهاب م" بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها والتحقق من حالة الوفاق وأسبابه بأن وضعها داخل السيارة المملوكة للمتهم الثاني وألقياها بإحدى المناطق النائية.

أقوال الشهود اتهام أشقاء قتل عاطل منطقة جبلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الحرب ضد الإرهاب والفساد تكفى وتزيد

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