الثلاثاء 29 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نقل ضحايا حادث دائرى المعادى إلى مستشفى البنك الأهلى

حادث سير
حادث سير

أكد مصدر بمديرية أمن القاهرة نقل ضحايا حادث تصادم ٦ سيارات على دائري المعادي لمستشفى البنك الأهلي لمحاولة إسعافهم.

وأوضح المصدر أنه يتم حاليًا رفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية والكشف عن مصابين والوفيات داخل السيارات المتفحمة.

وشهد دائري المعادي حادث سير مروعًا عقب تصادم ٦ سيارات وتفحم واحدة. 

البداية بتلقي قسم شرطة البساتين بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بالقاهرة يفيد بوقوع مصادمة بين ٦ سيارات، ووجود مصابين أعلى الدائري التابع لدائرة قسم شرطة البساتين، وبالانتقال والفحص تبين اصطدام ٦ سيارات ملاكي مع أجرة وإصابة عدد كبير من مستقليها وجارٍ فحص عدد المصابين ورفع آثار الحادث لبيان وجود وفيات من عدمه.

نقل ضحايا مصابين حادث دائري المعادي

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