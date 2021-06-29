«التخطيط»: 389.5 مليون جنيه لتنفيذ 43 مشروعا في دمياط

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن توجيه 389.5 مليون جنيه لتنفيذ 43 مشروع لتطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية بمحافظة دمياط، في إطار الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2020-2021.

وأضافت وزارة التخطيط وفقًا لتقرير صادر عنها أن الخطة الاستثمارية لمحافظة دمياط تشمل رصف طرق محلية بتكلفة 170 مليون جنيه، تحسين البيئة بتكلفة 124 مليون جنيه، وتدعيم شبكات الكهرباء ومعدات الإنارة بتكلفة 71.2 مليون جنيه، الأمن والمرور والاطفاء بتكلفة 19 مليون جنيه، تدعيم إحتياجات الوحدات المحلية بتكلفة 5 مليون جنيه.

وأشارت وزارة التخطيط إلى أن إجمالى عدد القرى بمحافظة دمياط تبلغ 85 قرية بإجمالى أطوال شبكات طرق 4662 كم، منها 3631 كم أطوال شبكة الطرق المرصوفة بمديريات الطرق، بنسبة 78% لإجمالى شبكة الطرق داخل المحافظة، و1.9% من إجمالى الجمهورية.