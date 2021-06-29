الثلاثاء 29 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مندوب روسيا بالأمم المتحدة: قلقون من ترويج مفهوم ضربات سيبرانية استباقية

فاسيلي نيبينزيا
فاسيلي نيبينزيا

اتهم مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بعض الدول بمحاولة فرض "قواعد لعبة" خاصة بها في المجال المعلوماتي وتبريرها بأنها "ضربات سيبرانية استباقية" ضد دول أخرى.
وقال نيبينزيا -أثناء اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء لمناقشة موضوع الأمن السيبراني- إن هناك أطرافًا تحاول أن تفرض على المجلس "قراءات أحادية الجانب" لاتفاقات تم التوصل إليها في المنصات المعنية بالأمن المعلوماتي الدولي والتابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضح الدبلوماسي، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، أن الحديث يدور عن توجه بعض الدول إلى "تبرير ممارسة ضغوط أحادية الجانب على دول أخرى، وفرض عقوبات عليها وكذلك استخدام القوة المحتمل ضدها، وذلك عبر التلاعب بالاتفاقات السابقة بما في ذلك حول الجوانب القانونية الدولية من استخدام تقنيات الإعلام والاتصالات".
وأضاف أن ما يثير القلق البالغ لدى روسيا هو تطلع بعض الدول المتقدمة من الناحية التكنولوجية إلى عسكرة المجال المعلوماتي عبر الترويج لمفهوم توجيه ضربات سيبرانية استباقية، بما في ذلك إلى البنى التحتية الحيوية.
وأشار المندوب الروسي إلى أن هذه النظريات المتسمة بروح المواجهة تناقض التمسك المعلن للدول الأعضاء في مجلس الأمن بمنع حدوث نزاعات في مجال استخدام تقنيات الإعلام والاتصالات، مضيفًا أن موسكو ترى فيها سعي الدول المعنية لفرض "قواعد اللعبة" الخاصة بها في المجال المعلوماتي، مؤكدًا أن موسكو ستتصدى لمحاولات استخدام مجلس الأمن في مراجعة ما جرى الاتفاق عليه في منصات الجمعية العامة.

موسكو روسيا مندوب روسيا مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة الامم المتحدة

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