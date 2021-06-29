رئيس مجلس السيادة السوداني يوجه بتعزيز العلاقات مع فرنسا

وجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، سفير السودان لدى جمهورية فرنسا السفير عمر بشير مانيس، بالتركيز على تعزيز العلاقات السودانية الفرنسية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية.

واطلع البرهان، لدى لقائه اليوم الثلاثاء، مع السفير عمر بشير مانيس، بمناسبة توجهه إلى باريس لاستلام مهامه سفيرا للسودان لدى فرنسا، بحضور وزيرة الخارجية الدكتورة مريم الصادق المهدي، على خطة السفير لتطوير علاقات السودان مع جمهورية فرنسا في مختلف المجالات.

وأوضح السفير عمر مانيس، في تصريح صحفي، أن اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين الخرطوم وباريس في إطار العلاقات الثنائية والتنسيق في المحافل الدولية، بجانب العلاقة المتطورة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والقيادة في السودان، والتي انعكست في مؤتمر باريس لدعم الانتقال في السودان الشهر الماضي، وما تمخض عنه من نتائج كبيرة لصالح السودان.

وقال السفير مانيس إنه أطلع رئيس مجلس السيادة على المعالم الرئيسية لخطة عمل السفارة في المرحلة القادمة في عدد من المجالات بما في ذلك رعاية الجالية السودانية بفرنسا وربطها بالوطن.

وأكد أنه سيعمل على تعزيز العلاقات القائمة بين فرنسا والسودان ودول التمثيل غير المقيم، التي تشمل البرتغال ودولة الفاتيكان وإمارة موناكو، بما يعود بالمنفعة على السودان ومسيرته الانتقالية، ويعزز الجهد الداخلي والتعاون السياسي والدبلوماسي في الساحة الإقليمية والدولية.

وفي سياق متصل، تستضيف الخرطوم غدا المؤتمر الحادي عشر لاختيار مجلس أمناء الوكالة الإفريقية لاستيعاب المخاطر التابعة للاتحاد الإفريقي، الذي يُعقد بمشاركة عدد من الدول الإفريقية عن بعد.

والتقى الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور ابراهيما الشيخ ديونق مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير الوكالة الإفريقية لاستيعاب المخاطر.

وتناول اللقاء الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه الوكالة في مساعدة السودان في إدارة المخاطر المتعلقة بالطبيعة، علما بأن السودان يترأس الدورة الحالية للوكالة التي انطلقت في شهر أبريل الماضي وتستمر حتى أبريل القادم.

ووصف الدكتور جبريل إبراهيم، مبادرة الوكالة الإفريقية لاستيعاب المخاطر بالمهمة، مشددا على ضرورة عمل الدول الأعضاء سويا من أجل حماية المجتمعات الإفريقية.

من جانبه، عبر ديونق عن سعادته بانخراط السودان في المجتمع الدولي واستحقاقه لاستقطاب الدعم من كافة المنظمات الدولية وإعفاء ديونه.