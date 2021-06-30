بلينكن: سفارة أمريكا باقية فى القدس

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إن سفارة بلاده ستبقى في القدس، معتبرًا أن الوضع الأكثر إلحاحا هو الوضع الإنساني في غزة، وفقا لـ"العربية".

أحدث الدول التي افتتحت سفارتها بالقدس

كانت أحدث الدول التي نقلت سفارتها إلى القدس هي دولة هندوراس، حيث وصل رئيسها خوان أورلاندو هرنانديز، الخميس الماضي، إلى إسرائيل للمشاركة بافتتاح سفارة بلاده في القدس، لتصبح رابع سفارة يتم افتتاحها في مدينة القدس المحتلة، بعد الولايات المتحدة وجواتيمالا وكوسوفو.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، قام الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، باستقبال هرنانديز، ثم اجتمع مع رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديد، نفتالي بينيت.

ويُعد هذا هو الاجتماع السياسي الأول الذي يجريه بينيت مع شخصية سياسية خارجية، ووقع معه اتفاقيتين إحداهما في مجال المساعدات الخارجية.

وأوضحت الوكالة، أنه بعد ذلك وصل هرنانديز إلى موقع السفارة الجديدة لبلاده في مدينة القدس، المقامة إلى جانب سفارة جواتيمالا.

وحضر افتتاح السفارة كل من بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد، ومن المتوقع أن يجتمع هرنانديز مع رئيس الحكومة السابق، زعيم المعارضة، بنيامين نتنياهو.

يشار إلى أن إسرائيل فتحت سفارة جديدة لها في تيغوسيجالبا، عاصمة هندوراس، والحكومة الإسرائيلية صدقت الأسبوع الماضي على تعيين، الداد جولان روزنبرج، بمنصب السفير الإسرائيلي في هندوراس.

وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، كشفت في الثاني من يونيو الجاري، عن أن دولة هندوراس الواقعة في أمريكا اللاتينية ستقوم بافتتاح سفارتها لدى إسرائيل بالقدس نهاية الشهر الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس هندوراس، خوان أورلاندو هيرنانديس، سيصل في زيارة رسمية إلى إسرائيل بعد ثلاثة أسابيع، حيث سيقوم، بعد تحضيرات متواصلة منذ عامين ونصف العام، بافتتاح سفارة بلاده لدى إسرائيل في القدس، بعد تعهده القيام بذلك أمام لجنة إيباك 2019.

وحسب المواقع العبرية، فإنه بموجب الاتفاق بين هيرنانديز ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فإنه بمقابل فتح سفارة إسرائيلية في تاغوسليبا (عاصمة هندوراس)، فإن الدولة اللاتينية ستفتتح سفارتها في مدينة القدس، ومع افتتاح السفارة فإنها ستكون السفارة الرابعة هناك.