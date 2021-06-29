الثلاثاء 29 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«شباب الدقهلية» تنظم احتفالية باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والإدمان

احتفالية باليوم العالمي
احتفالية باليوم العالمي لمكافحة المخدرات بالدقهلية

نظمت الإدارة العامة للشباب بالتعاون مع صندوق الإدمان وعلاج الإدمان والتعاطى اليوم الثلاثاء احتفالية باليوم العالمى لمكافحة المخدرات والإدمان برعاية علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب بالدقهلية وإشراف الدكتور طارق الباشا وكيل المديرية للشباب وبحضور حامد العزب مدير عام إدارة الشباب وسلوى عبد المنعم مدير إدارة التدريب وتنفيذ المشروعات والأخصائي على حامد والأستاذة شيماء عادل وكيل التنمية البشرية بالمحافظة ومسئولين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والمتطوعين بالصندوق.
 

واشتمل اللقاء عرض مسرحي حول دور الأسرة الفعال فى الحفاظ على الأبناء من الإدمان والتعاطى وعلى أهمية الأسرة فى توجيه ابنائها إلى ما يفيدهم وحثهم على الانتباه لهذا الضرر الذى يعد سببا جوهريا في تحويل المجتمع من الصالح إلى الأسوأ.

وشارك بالحضور الدكتوره سحر الدكرورى الأستاذة بجامعة المنصورة لعلاج الادمان والتعاطى والتي تحدثت عن أهمية إنقاذ الشباب من الإدمان وطرق العلاج وطرق الوقاية للحفاظ على أبنائنا وأشارت في حديثها إلى القانون الجديد الذي تم تشريعه للموظفين والذي ينص على فصل الموظف الذي يثبت تعاطيه المخدرات بعد منحه فرصة ستة أشهر للعلاج في سرية تامة وفي حالة تخاذله واستمراره في الإدمان يتم فصله دون اللجوء للقضاء.

وأضافت بأننا نعمل تحت شعار أنت اقومى من المخدرات والذي يتم رفعه كشعار على مستوى الجمهورية.

وفى نهاية اللقاء تم تكريم كل المشاركين في إعداد وتنفيذ الندوات التوعوية للصندوق والمشرفين على إقامة اللقاء.

وكان الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أعلن عن الموافقة على إعادة تشغيل مستشفى تمى الأمديد المركزي كباقي مستشفيات ومنشآت الخدمة الصحية بالدقهلية لاستقبال جميع المرضى وتقديم كافة أوجه الخدمة الطبية له في جميع التخصصات، بعد أن تم تخصيصه كمستشفى حجر صحي خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.

 وكلف محافظ كفرالشيخ، الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بسرعة عودة جميع الأطباء وهيئة التمريض المنتدبين خارج المستشفى لممارسة أعمالهم في خدمة المرضى والمترددين، وأن يتم فتح العيادات الخارجية.

وأكد المحافظ أن هناك تنسيقًا وتعاونًا مستمرًا مع وزارة الصحة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من كافة روافد ومنشآت الخدمة الطبية بنطاق المحافظة.

احتفالية باليوم العالمي لمكافحة المخدرات بالدقهلية
احتفالية باليوم العالمي لمكافحة المخدرات بالدقهلية
احتفالية باليوم العالمي لمكافحة المخدرات بالدقهلية
احتفالية باليوم العالمي لمكافحة المخدرات بالدقهلية
احتفالية باليوم العالمي لمكافحة المخدرات بالدقهلية
احتفالية باليوم العالمي لمكافحة المخدرات بالدقهلية
الدقهلية مديرية الشباب و الرياضة صندوق الادمان اليوم العالمي لمكافحة المخدرات المنصورة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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