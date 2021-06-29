«التضامن»: 15% من مشاهد التدخين فى دراما رمضان للسيدات

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن 15% من مشاهد التدخين في دراما رمضان 2021 كانت لسيدات على الرغم أن نسبة السيدات المدخنات في الواقع لا تتجاوز (1,5%) من إجمالي المدخنين‪.

جاء ذلك في إطار سلسلة الأحداث والأنشطة التي أطلقها الصندوق على مدار عدة أيّام بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذي يحتفي به العالم في نهاية شهر يونيو من كل عام، بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وحسام صالح الرئيس التنفيذي لمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية ومحمد سعدي رئيس مجلس إدارة شركة Media Hub، وعضو مجلس إدارة المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية وعدد من الكتاب والفنانين وأعضاء مجلس النواب.

وأضافت وزيرة التضامن، أنه خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يتم افتتاح مركز العزيمة بقنا بسعة (126 سريرًا) و(3) عيادات خارجية بالتعاون مع كلية الطب جامعة جنوب الوادي ليكون منارة علاجية لأهلنا في جنوب الصعيد، وكذلك افتتاح فرع جديد للخط الساخن فى محافظة الشرقية نهاية العام الجارى، يعقُبه افتتاح أحد أكبر المراكز العلاجية في المنطقة وهو مركز العزيمة بإمبابة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بسعة (220 سريرًا) و(4) عيادات خارجية مع بداية العام المقبل.

جدير بالذكر، أن نيفين القباج وزيرة التضامن صرحت بأنه تم التواصل مع صناع الدراما من واقع مسئولياتها الاجتماعية، وهو ما حقق عددًا من النتائج الإيجابية في تناول هذه القضية دراميًا، وأدى الفى تراجع مشاهد التدخين من (13%) في رمضان 2016 لـ(3,9%) في رمضان الماضي 2021، مؤكدة أهمية استمرار الظواهر الإيجابية لدعم صناع الدراما المصرية بصفة عامة والرمضانية بصفة خاصة.