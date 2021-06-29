محافظ مطروح يشهد تدشين أول نادي روتاري في المحافظة (صور)

احتفلت منطقة الروتاري الثلاثاء، بتدشين أول نادي روتاري بمطروح، بحضور اللواء خالد شعيب ووفد المنطقة الروتارية 2451 (روتارى مصر).

وهنأ محافظ مطروح مؤسسي وأعضاء نادي روتاري مطروح الجديد مع تمنياته بالتوفيق وتحقيق مزيد من الخدمات والارتقاء بها من أجل أبناء المحافظة؛ تقديرًا لأهالى مطروح وتوفير حياة كريمة لهم والذين يستحقون المزيد من الجهود تقديرًا لمواقفهم الوطنية المخلصة والداعمة لوطنهم وتعاونهم مع قواتنا المسلحة والشرطة كحراس للبوابة الغربية لمصر انطلاقا من المسؤولية والمشاركة المجتمعية تحقيقًا لحياة كريمة للمواطنين في أكثر المناطق احتياجًا.

وقدم محافظ مطروح التهنئة بمناسبة حلول الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو التى أعادت لمصر مكانتها وعزتها وأعادت الوطن للمصريين، مؤكدًا تقديم الدعم لتيسير أعمال أول نادي للروتارى بمطروح لتقديم مزيد من الخدمات للأهالى مع خطة الروتارى للتوسع في المشروعات والخدمات المجتمعية بالمناطق الأكثر احتياجًا، بالتعاون مع الجهات المشاركة.



كما قدم المحافظ التهنئة لأهالى قرية المثانى بمركز النجيلة على افتتاح محطة لتحلية المياه بسعة٥٠ إلى ١٠٠ م٣/يوم، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، إضافة إلى إطلاق 3 عيادات طبية متنقلة بتخصصات نساء وأطفال وباطنة تتمركز بالوحدة المحلية لقرية القصر بمرسى مطروح.

تدشين أول نادي روتاري بمطروح

تدشين أول نادي روتاري بمطروح

تدشين أول نادي روتاري بمطروح

تدشين أول نادي روتاري بمطروح

تدشين أول نادي روتاري بمطروح

تدشين أول نادي روتاري بمطروح

تدشين أول نادي روتاري بمطروح

تدشين أول نادي روتاري بمطروح

تدشين أول نادي روتاري بمطروح

تدشين أول نادي روتاري بمطروح

تدشين أول نادي روتاري بمطروح

تدشين أول نادي روتاري بمطروح

تدشين أول نادي روتاري بمطروح

تدشين أول نادي روتاري بمطروح

تدشين أول نادي روتاري بمطروح

تدشين أول نادي روتاري بمطروح

تدشين أول نادي روتاري بمطروح

تدشين أول نادي روتاري بمطروح

تدشين أول نادي روتاري بمطروح

تدشين أول نادي روتاري بمطروح

تدشين أول نادي روتاري بمطروح

تدشين أول نادي روتاري بمطروح

تدشين أول نادي روتاري بمطروح

تدشين أول نادي روتاري بمطروح

تدشين أول نادي روتاري بمطروح

تدشين أول نادي روتاري بمطروح

تدشين أول نادي روتاري بمطروح

تدشين أول نادي روتاري بمطروح

تدشين أول نادي روتاري بمطروح

تدشين أول نادي روتاري بمطروح

تدشين أول نادي روتاري بمطروح

تدشين أول نادي روتاري بمطروح

تدشين أول نادي روتاري بمطروح

تدشين أول نادي روتاري بمطروح

تدشين أول نادي روتاري بمطروح

تدشين أول نادي روتاري بمطروح

تدشين أول نادي روتاري بمطروح

تدشين أول نادي روتاري بمطروح

تدشين أول نادي روتاري بمطروح

تدشين أول نادي روتاري بمطروح

تدشين أول نادي روتاري بمطروح

تدشين أول نادي روتاري بمطروح