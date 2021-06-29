واشنطن تعلن منح 120 مليون دولار لتمويل إعفاء ديون السودان

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تقديم منح قيمتها 120 مليون دولار، لتمويل إعفاء السودان من ديون صندوق النقد الدولي.

واعتبرت الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن إجراءات السودان تفتح باب التمويل المطلوب الذي يساعد على النمو الشامل، وفقًا لقناة العربية.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت الشهر الماضي، أنها قررت إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وبالتالي رفع القيود المفروضة على المعاملات المالية مع السودان.

وقالت الوزارة في بيان إن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عدل لائحة عقوبات الحكومات القائمة على الإرهاب وألغى تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب".

وأوضحت أن "القرار هذا يكمل الإجراء الذي بدأته وزارة الخارجية في ديسمبر من العام الماضي لإزالة القيود المفروضة على السودان فيما يتعلق بدعم الإرهاب على مستوى الدولة"، مشيرة إلى أن الوثيقة ستدخل حيز التنفيذ رسميًا يوم 20 مايو بعد نشرها في السجل الفيدرالي.

وبموجب هذا القرار سيتم رفع القيود المفروضة على المعاملات المالية مع السودان، ويسمح بالتوريد دون عوائق للمنتجات الزراعية والأدوية والمعدات الطبية.