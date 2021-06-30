10 إطلالات لـ كيت ميدلتون وشارلوت بنفس الملابس (صور)

تحظى الملابس العائلية المتطابقة بشعبية كبيرة في السنوات الأخيرة، حيث اختيار المطابقة في الألوان والملابس مع الأطفال هو شيء تسعى الكثير من الأمهات إلى القيام به، فدوقة كامبرديج كيت ميدلتون ليست استثناء من الأحداث غير الرسمية إلى المناسبات الخاصة.

ووفقًا لموقع "برايت سايد" يرصد أكثر 10 لحظات رائعة عندما نسقت كيت ميدلتون ملابسها مع ملابس أطفالها.

1. إحدى الإطلالات الزرقاء بالكامل التي اختارتها كيت خلال الزيارة الرسمية للعائلة إلى ألمانيا في عام 2017.

كيت ميدلتون وشارلوت

2. لقد كانت لحظة جميلة عندما ظهرت العائلة كلها باللون الأزرق في كندا، اختارت الدوقة فستانًا باللون الكحلي ، بينما ارتدى الأمير ويليام بذلة من البحرية، ارتدت الأميرة شارلوت والأمير جورج ملابس متناسقة بدرجات مختلفة من اللون الأزرق.

عائلة الأمير ويليام

3. في اليوم الأخير من زيارتهم الرسمية إلى ألمانيا وبولندا، كان للعائلة بأكملها مظهر متناسق أيضًا، حيث ارتدت كيت ميدلتون فستانًا جميلًا من الخزامى، توأمت معه فستان الأميرة شارلوت الوردي، اختارت أيضًا قميصًا مخططًا باللونين الأحمر والأبيض للأمير جورج وكان الأمير ويليام يرتدي بدلًا من زي البحرية.

كيت ميدلتون وشارلوت

4. في عيد ميلاد الملكة في عام 2017 ، اختارت كيت فستانًا ورديًا مع قبعة متقنة ، توأمة فستان الأميرة شارلوت باللون الوردي الفاتح بلون مختلف قليلاً.

كيت ميدلتون وشارلوت

5. في عام 2018 ،اختارت الدوقة فستانًا أزرق سماوي مع الأميرة شارلوت ترتدي فستانًا من نفس اللون.

عائلة الأمير ويليام

6. في حفل زفاف بيبا ميدلتون ، اختارت الدوقة فستانًا ورديًا أحمر الخدود منسقًا مع وشاح بنفس اللون حول خصر الأميرة شارلوت.

كيت ميدلتون وشارلوت

7. في حفل زفاف الأمير هاري وميجان ماركل ، اختارت كيت وشارلوت المظهر الأبيض النقي المطابق.

عائلة الأمير ويليام

8. اختارت الدوقة فستانًا رائعًا باللون الكريمي من تصميم ألكسندر ماكوين ، والذي تم استكماله بحزام شعر باللون البيج يتناسب مع ملابس الأمير لويس الكريمية في حفل التعميد الخاص به.

كيت ميدلتون وشارلوت

9. في احتفال آخر بعيد ميلاد الملكة في عام 2016 ، كانت هناك لحظة توأمة جميلة عندما اختارت كيت فستانًا أبيض نقيًا وقبعة تتناسب مع فستان شارلوت الوردي.

عائلة الأمير ويليام

10. أثناء زيارتها للكنيسة في يوم عيد الميلاد عام 2016 ، اختارت كيت معطفًا عنابيًا يتناسب مع لباس ضيق من شارلوت.