جمارك مطار شرم الشيخ تضبط محاولة تهريب كمية من تذاكر الهيروين والمواد المخدرة

تمكن رجال جمارك مطار شرم الشيخ الدولي برئاسة أيمن شملول مدير إدارة تفتيش الركاب من ضبط محاولة لتهريب كمية من تذاكر الهيروين والمواد المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة رقم الخطوط التركية ٦٩٨ القادمة من إسطنبول اشتبه أحمد المنشاوى مأمور اللجنة الجمركية فى راكبة أمريكية الجنسية قادمة من أمريكا ترانزيت - اسطنبول - شرم الشيخ ونظرا لارتباكها.

وتم تمرير أمتعتها الشخصية على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عبدالله مختار مأمور الفحص تحت إشراف أحمد حمدى مدير الفحص بالأشعة فتلاحظ وجود أجسام معتمة داخل الحقائب.

تم العرض على أحمد سليم مدير الصالة الجمركية فقرر تكليف أحمد المنشاوى مأمور التفتيش لتفتيش الأمتعة الشخصية للراكبة بحضور أسامة عبدالظاهر مدير إدارة الأمن الجمركي ومحمود أبو العباس رئيس قسم الشئون القانونية فتبين وجود كمية من تذاكر الهيروين داخل 3 جوارب بحقيبتها.

وبالتفتيش الذاتى للراكبة من خلال باحثة شرطة أسفر عن وجود كمية أخرى من تذاكر الهيروين على جسدها بإجمالى٩٥٠ تذكرة هيروين.

وفى المحاولة الثانية وعلى نفس الرحلة اشتبه أحمد المنشاوى مأمور اللجنة الجمركية فى راكب أمريكي الجنسية من أصل مصرى قادم من أمريكا ترانزيت - اسطنبول - شرم الشيخ نظرا لارتباكه.

وتم تمرير أمتعته الشخصية على جهاز الفحص بأشعة X-RAY فتلاحظ لديه وجود أجسام معتمة داخل الحقائب.

وبالعرض على أحمد سليم مدير الصالة الجمركية قرر تكليف أحمد المنشاوى مأمور التفتيش بحضور محمد شقران رئيس إدارة الأمن الجمركي لتفتيش الأمتعة الشخصية للراكب فتبين وجود ٣٣٠ فيلما يشتبه أن يكون لمواد مخدر و3.5 جرام من مخدر الماريجوانا بين طيات الملابس.

وقام بتحريز المضبوطات لجنة مكونة من محمد عبد الموجود والسيد عبد النبى ومحمد شلبي فى حضور محمود أبو العباس رئيس قسم الشئون القانونية.

قرر أيمن شملول مدير إدارة الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي رقم 17 و18 لسنة 2021 بعد العرض علي يوسف وصفى مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك ومجدى إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.