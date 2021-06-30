نصائح لأصحاب الأمراض المزمنة خلال الموجة الحارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار الموجة الحارة التي تشهدها البلاد منذ بداية الأسبوع الماضي.

ويمكن أن يتسبب ارتفاع درجة حرارة الجو في الكثير من المشكلات الصحية لدى أصحاب الأمراض المزمنة، نرصدها في السطور التالية.

«مرضى السكري»

يعتبر ارتفاع درجة حرارة الجو من الأمور الخطرة التي تؤثر بشكل كبير على مرضى السكري، حيث يتعرض المريض لخلل في نسبة السكر بالدم.

وأكد الباحثون بموقع «هيلث لاين» الطبى، أن إرتفاع درجة حرارة الجو تساهم في زيادة مضاعفات مرض السكري، لذا ينصح الأطباء بضرورة تجنب التعرض للشمس بالأيام الحارة.

وأشار الباحثون إلى أن المواظبة على قياس نسبة السكر بالدم، فمع ارتفاع درجة حرارة الطقس، يحدث تغير في نسبة السكر بالدم، لذا يجب الحرص على قياس السكر بشكل مستمر.

«مرضى الضغط»

يعاني الكثير من مرضى الضغط من العديد من المشكلات الصحية خلال فصل الصيف خاصة بأيام الطقس شديد الحرارة.

ينصح الأطباء بضرورة شرب الماء لترطيب الجسم والوقاية من ارتفاع ضغط الدم والجفاف، بالإضافة الي تجنب الأطعمة الغنية بالدهون، فضلًا عن الابتعاد عن حرارة الشمس بقدر الإمكان.

أكد الأطباء أن الابتعاد عن تناول مشروبات الكافيين مثل الشاي والقهوة، الأمر الذي يتسبب في جفاف الجسم وارتفاع ضغط الدم.

«مرضى القلب والأوعية الدموية»

يتسبب الإجهاد الحراري في تعريض مرضى القلب لخطر متزايد من حدوث مضاعفات مثل قصور القلب المزمن أو الخلل البطيني، الذي ينشأ من عدم تحمل الحرارة.

وأشارت أحد الدراسات الطبية، إن نقص السوائل أو فقدان الماء من الجسم لا يضعف الأداء البدني والعقلي فحسب، بل يؤثر أيضًا على صحة القلب، ويؤدي الجفاف الحاد الناتج عن إرتفاع درجة الحرارة، بالإضافة إلى التقليل من وظائف خلايا القلب ويضعف وظيفة الأوعية الدموية، مما يتسبب في عدد من أمراض القلب.